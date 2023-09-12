Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший самолет под Убинкой, отстранят от полетов

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
«Экипаж будет отстранен от полетов на время расследования», — сообщил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов во время пресс-конференции в екатеринбургском офисе авиакомпании.
При этом он отметил, что все члены экипажа имеют высокий уровень профессиональной подготовки. Сам борт, несмотря на почти двадцатилетнюю эксплуатацию, также находится на хорошем счету.
Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку утром 12 сентября в Убинском районе. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа.