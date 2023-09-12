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Экипаж самолета временно отстранят от полетов

Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший самолет под Убинкой, отстранят от полетов

12 сентября 2023, 07:52
Фото: «Уральские авиалинии»
Экипаж самолета временно отстранят от полетов
Экипаж борта Airbus A320, совершивший экстренную посадку в Убинском районе, будет временно отстранен от полета. Об этом сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».
«Экипаж будет отстранен от полетов на время расследования», — сообщил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов во время пресс-конференции в екатеринбургском офисе авиакомпании.

При этом он отметил, что все члены экипажа имеют высокий уровень профессиональной подготовки. Сам борт, несмотря на почти двадцатилетнюю эксплуатацию, также находится на хорошем счету.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку утром 12 сентября в Убинском районе. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа.

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#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#Авиакомпания#Экстренная посадка#Александр Ляхов#Экипаж#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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