«Уральские авиалинии» восстановят самолет, совершивший посадку под Новосибирском

Экипаж был профессионально подготовлен. Командир, Сергей Белов и второй пилот окончили летное училище в 2013 году. На время расследования экипаж отстранят от полетов. Напомним, что на борту находилось более 160 человек, среди них были пострадавшие с незначительными ушибами.