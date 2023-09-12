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Самолет восстановят

«Уральские авиалинии» восстановят самолет, совершивший посадку под Новосибирском

12 сентября 2023, 07:36
Фото: АСТ-54
Самолет восстановят
О восстановлении севшего в поле самолета заявил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов на пресс-конференции.

«Люди все живы, а самолёт — железяка, мы его восстановим», — впервые прокомментировал ситуацию гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов во время оперативной пресс-конференции 12 сентября в Екатеринбурге, в офисе Уральских авиалиний.

Как удалось узнать, рейс выполняли на самолете Airbas 320. Борт, по словам гендиректора авиакомпании, на хорошем счету. Он начал летать 19 лет назад.

Экипаж был профессионально подготовлен. Командир, Сергей Белов и второй пилот окончили летное училище в 2013 году. На время расследования экипаж отстранят от полетов. Напомним, что на борту находилось более 160 человек, среди них были пострадавшие с незначительными ушибами.

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#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#ЧП#Эмилия Губарева#Экстренная посадка#Пассажиры#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
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