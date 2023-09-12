atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Судно вынужденно село в поле

Росавиация расследует причины аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023, 05:46
Фото: Baza
Судно вынужденно село в поле
Росавиация создала комиссию для расследования причин инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку после подачи сигнала тревоги.

Комиссия Росавиации проведет расследование, чтобы выяснить причины случившегося с самолетом «Уральских авиалиний». Ведомство уже отправило специалистов на место экстренной посадки.

По данным информационного канала в Telegram, комиссия Росавиации сформировала с целью выяснения обстоятельств и причин серьезного авиационного инцидента с пассажирским самолетом.

Ранее сообщалось о том, что Boeing, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку. Борт приземлился на поле около села Каменки в Новосибирской области.

Никто не пострадал в результате посадки. Пассажиров доставили в ближайшее село Убинское, где они были размещены во временном убежище. На борту самолета находилось 167 пассажиров и шесть членов экипажа.

Севший самолет из Сочи в поле Новосибирской области выпустили 20 лет назад
Узнать подробнее
Читайте также:
«Все молились, потом радовались» — что говорят пассажиры экстренно севшего самолетаВ Новосибирске показали фото пилота, который смог вынужденно посадить самолет в полеОтказала гидросистема: стала известная причина экстренной посадки самолета в поле
#Происшествия#Новосибирская область#Самолет#Инцидент#Эмилия Губарева#Пассажиры#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском.
Подпишитесь
Самолет из Сочи экстренно приземлился в поле Новосибирской области — что произошло
Сегодня, 03:38
Опубликованы первые фото севшего в поле самолета в Новосибирской области
Сегодня, 04:02
Названа причина экстренной посадки самолета из Сочи в поле под Новосибирском
Сегодня, 04:06
Инаугурация губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пройдет 15 сентября
Вчера, 05:07
В Новосибирске умер известный врач-онколог, изображенный на мурале улицы Фрунзе
Сегодня, 01:44
Кому сегодня принадлежат легендарные заводы Новосибирска: фамилии владельцев
Сегодня, 02:59