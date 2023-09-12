Росавиация расследует причины аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Комиссия Росавиации проведет расследование, чтобы выяснить причины случившегося с самолетом «Уральских авиалиний». Ведомство уже отправило специалистов на место экстренной посадки.
По данным информационного канала в Telegram, комиссия Росавиации сформировала с целью выяснения обстоятельств и причин серьезного авиационного инцидента с пассажирским самолетом.
Ранее сообщалось о том, что Boeing, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку. Борт приземлился на поле около села Каменки в Новосибирской области.
Никто не пострадал в результате посадки. Пассажиров доставили в ближайшее село Убинское, где они были размещены во временном убежище. На борту самолета находилось 167 пассажиров и шесть членов экипажа.