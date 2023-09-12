О новых пострадавших в самолете рассказали в Минздраве Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
«После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом „ушиб“ направили в ЦРБ на рентген», — сообщается в Telegram-канале министерства.
Еще одному пассажиру оказали помощь на месте по поводу приступа бронхиальной астмы. Также медики помогли мужчине с повышенным артериальным давлением. Таким образом, общее количество пострадавших достигло четырех человек.
В пункте временного размещения пассажиров в Убинском районе работают пять бригад скорой помощи Убинской и Барабинской ЦРБ. Также помощь пассажирам оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы. Всего на месте задействовано двадцать пять медиков.
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку возле деревни Московка Убинского района. Причиной аварии мог стать отказ гидросистемы. Всего на борту самолета Airbus A320 находилось 167 человек (в том числе, 23 ребенка) и шесть членов экипажа.