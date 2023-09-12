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Число пострадавших пассажиров возросло

О новых пострадавших в самолете рассказали в Минздраве Новосибирской области

12 сентября 2023, 06:10
Фото: ВК / АСТ-54
Число пострадавших пассажиров возросло
Число пострадавших при аварийной посадке борта «Уральских авиалиний» возросло. Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области.
«После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом „ушиб“ направили в ЦРБ на рентген», — сообщается в Telegram-канале министерства.

Еще одному пассажиру оказали помощь на месте по поводу приступа бронхиальной астмы. Также медики помогли мужчине с повышенным артериальным давлением. Таким образом, общее количество пострадавших достигло четырех человек.

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В пункте временного размещения пассажиров в Убинском районе работают пять бригад скорой помощи Убинской и Барабинской ЦРБ. Также помощь пассажирам оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы. Всего на месте задействовано двадцать пять медиков.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку возле деревни Московка Убинского района. Причиной аварии мог стать отказ гидросистемы. Всего на борту самолета Airbus A320 находилось 167 человек (в том числе, 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

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#Происшествия#Новосибирская область#Минздрав#Самолет#Экстренная посадка#Травмы#Пассажиры#Александр Ляхов
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