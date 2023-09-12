О новых пострадавших в самолете рассказали в Минздраве Новосибирской области

В пункте временного размещения пассажиров в Убинском районе работают пять бригад скорой помощи Убинской и Барабинской ЦРБ. Также помощь пассажирам оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы. Всего на месте задействовано двадцать пять медиков.