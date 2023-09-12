Пассажиров самолета, севшего в поле под Новосибирском, отправили в Омск на поезде

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Все люди, которые находились на борту самолета Airbus А320 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Убинском районе, остались живы.
Большинство пассажиров отправили на поезде из села Убинское в город Омск. Есть также шесть человек, которые выбрали возможность добраться до Новосибирска на автобусе, и они уже уехали.
Напомним, что на борту самолета находилось 167 пассажиров, включая 23 ребенка и 6 членов экипажа. Самолет совершил экстренную посадку в поле Убинского района Новосибирской области.