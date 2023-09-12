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Люди уехали домой

Пассажиров самолета, севшего в поле под Новосибирском, отправили в Омск на поезде

12 сентября 2023, 07:19
Фото: Минтранс
Люди уехали домой
Все пассажиры самолета А320 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку, эвакуированы и находятся в безопасности. Сейчас они едут домой, в Омск.

Все люди, которые находились на борту самолета Airbus А320 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Убинском районе, остались живы.

Большинство пассажиров отправили на поезде из села Убинское в город Омск. Есть также шесть человек, которые выбрали возможность добраться до Новосибирска на автобусе, и они уже уехали.

Напомним, что на борту самолета находилось 167 пассажиров, включая 23 ребенка и 6 членов экипажа. Самолет совершил экстренную посадку в поле Убинского района Новосибирской области.

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