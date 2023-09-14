Появился снимок аварийного самолета «Уральских авиалиний» из космоса

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Самолет приземлился в пшеничном поле, одной из причин посадки назывался отказ гидросистемы. На борту находились более 160 пассажиров, но никто из них не пострадал, сейчас им выплачивают компенсации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Между тем, сегодня стало известно об еще одной экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний», совершавшего полет из Екатеринбурга в Сочи. Через полчаса после взлета командир корабля сообщил о возвращении в Кольцово. В компании сообщили, что сработал датчик неисправности одной из систем, но подчеркнули, что посадка не аварийная, а вынужденная.