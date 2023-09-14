Появился снимок аварийного самолета «Уральских авиалиний» из космоса

Между тем, сегодня стало известно об еще одной экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний», совершавшего полет из Екатеринбурга в Сочи. Через полчаса после взлета командир корабля сообщил о возвращении в Кольцово. В компании сообщили, что сработал датчик неисправности одной из систем, но подчеркнули, что посадка не аварийная, а вынужденная.