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Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Появился снимок аварийного самолета «Уральских авиалиний» из космоса

Появился снимок аварийного самолета «Уральских авиалиний» из космоса

14 сентября 2023, 17:05
Фото: ТГ-канал Роскосмоса
Роскосмос опубликовал спутниковый снимок самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку под Новосибирском 12 сентября. Снимок выполнил спутник «Канопус-В», сообщили в госкорпорации.

Самолет приземлился в пшеничном поле, одной из причин посадки назывался отказ гидросистемы. На борту находились более 160 пассажиров, но никто из них не пострадал, сейчас им выплачивают компенсации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Между тем, сегодня стало известно об еще одной экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний», совершавшего полет из Екатеринбурга в Сочи. Через полчаса после взлета командир корабля сообщил о возвращении в Кольцово. В компании сообщили, что сработал датчик неисправности одной из систем, но подчеркнули, что посадка не аварийная, а вынужденная.

Почему приземлившемуся под Новосибирском самолету не хватило топлива?
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#Новосибирск#Уголовное дело#Сочи#Роскосмос#Вынужденная посадка#Пассажиры#Екатеринбург#Аварийная посадка
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