Молния попала в самолет перед посадкой в Новосибирске

Перед посадкой в аэропорту Толмачево в ночь на пятницу, 24 мая в корпус самолета, летевшего из Антальи в Новосибирск попала молния. Происшествие случилось в 3.03 ночи, в этот момент Boeing-777-200 был уже в зоне ответственности регионального центра организации воздушного движения.