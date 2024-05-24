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Молния попала в самолет перед посадкой в Новосибирске

Молния попала в самолет перед посадкой в Новосибирске

24 мая 2024, 13:20
Фото: 1MI
Перед посадкой в новосибирском аэропорту Толмачево в самолет авиакомпании Red Wings угодила молния, сообщают соцсети.

Перед посадкой в аэропорту Толмачево в ночь на пятницу, 24 мая в корпус самолета, летевшего из Антальи в Новосибирск попала молния. Происшествие случилось в 3.03 ночи, в этот момент Boeing-777-200 был уже в зоне ответственности регионального центра организации воздушного движения.

Экипаж воздушного судна сообщил диспетчерам, что после попадания молнии все оборудование продолжило работать нормально.

По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, рейс RWZ 3108 благополучно приземлился в 3.35, всего через 22 минуты после нештатной ситуации.

Напомним, днем в четверг, 24 мая перед посадкой в Толмачево рейса из Иркутска на посадочную полосу неожиданно выскочила собака: летчикам пришлось уводить Embraer 170 на второй круг, после чего рейс S7 смог совершить посадку.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Толмачево#Самолет#Происшествие#Молния#Посадка
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