Молния попала в самолет перед посадкой в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Перед посадкой в аэропорту Толмачево в ночь на пятницу, 24 мая в корпус самолета, летевшего из Антальи в Новосибирск попала молния. Происшествие случилось в 3.03 ночи, в этот момент Boeing-777-200 был уже в зоне ответственности регионального центра организации воздушного движения.
Экипаж воздушного судна сообщил диспетчерам, что после попадания молнии все оборудование продолжило работать нормально.
По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, рейс RWZ 3108 благополучно приземлился в 3.35, всего через 22 минуты после нештатной ситуации.
Напомним, днем в четверг, 24 мая перед посадкой в Толмачево рейса из Иркутска на посадочную полосу неожиданно выскочила собака: летчикам пришлось уводить Embraer 170 на второй круг, после чего рейс S7 смог совершить посадку.