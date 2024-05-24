Тренера центра «Альфа» заподозрили в истязании ребенка в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В Новосибирске в отношении Данила Шаргана, работающего тренером в частном военно-спортивном центре «Альфа» возбудили уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за истязание несовершеннолетнего. Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
В марте нынешнего года мама 10-летнего воспитанника «Альфы» пожаловалась, что тренер во время выезда в полевой лагерь побил ее сына палкой, удары наносились преимущественно по голове. Шарган же в свою очередь рассказал, что мальчик попросту ударился сам.
Напомним, после этого инцидента Шарган опубликовал в соцсети ролики, где он проводит тренировки, употребляя мат.
На просьбу Atas.info прокомментировать возбуждение дела, Данил Шарган предложил изучить его последние посты в ВК.
В одном из них он пишет: «Слышите? Это снова закукарекали либеральные СМИ… Петухи они такие — им лишь бы кукарекать, а мы работаем!» Эти слова проиллюстрированы видео с кричащим представителем отряда курообразных.