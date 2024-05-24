Дело о 108 телефонных мошенничествах передано в суд в Новосибирске

Как следует из уголовного дела, в банду входило 13 россиян и одна представительница другого государства. Обвиняемые в мошенничестве граждане для своей противозаконной деятельности сняли несколько офисов в Дзержинском, Ленинском и Октябрьском районах, где и были оборудованы импровизированные «колл-центры».