Дело о 108 телефонных мошенничествах передано в суд в Новосибирске

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В Новосибирске организованная группа телефонных мошенников смогла за полгода выманить у легковерных жителей России около четырех миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, их уголовное дело вскоре рассмотрит суд Ленинского района.
Как следует из уголовного дела, в банду входило 13 россиян и одна представительница другого государства. Обвиняемые в мошенничестве граждане для своей противозаконной деятельности сняли несколько офисов в Дзержинском, Ленинском и Октябрьском районах, где и были оборудованы импровизированные «колл-центры».
Мошенники не стали придумывать новую схему обмана: они приобрели базу с телефонами граждан страны, которые ранее неудачно пытались получить банковский кредит. Жертвам предлагалось дистанционно получить выгодный кредит, но перед этим компенсировать банковскую комиссию, курьерские услуги или страховку.
С мая по ноябрь 2022 года обвиняемые обманули 108 человек. Сейчас каждому из них грозит до 10 лет колонии.