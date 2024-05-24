Требование убирать мусор едва не стало причиной поножовщины в Новосибирске

В Новосибирске вечером в четверг, 23 мая, на территории ЖК «Проосторный» произошел конфликт между мужчиной и двумя приятелями. Как рассказали подписчики паблика «Инцидент Новосибирск», недалеко от дома № 2/2 на улице Александра Чистякова двое парней оставили пустые бутылки на тротуаре и получили замечание от проходившего мимо местного жителя.