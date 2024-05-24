Требование убирать мусор едва не стало причиной поножовщины в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
В Новосибирске вечером в четверг, 23 мая, на территории ЖК «Проосторный» произошел конфликт между мужчиной и двумя приятелями. Как рассказали подписчики паблика «Инцидент Новосибирск», недалеко от дома № 2/2 на улице Александра Чистякова двое парней оставили пустые бутылки на тротуаре и получили замечание от проходившего мимо местного жителя.
Очевидцы сообщили, что мужчина шел в сопровождении женщины, и незнакомцы принялись их преследовать, взяв в руки камни и достав ножи.
Судя по видеозаписи, мужчина попытался успокоить агрессивных парней словами, но в итоге ему пришлось пригрозить им горлышком разбитой тут же бутылки.
Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, сообщение об инциденте действительно поступило в райотдел. К месту происшествия был направлен экипаж патрульно-постовой службы.
Полицейские предложили участникам скандала написать заявления, но они сделать это отказались. Во время конфликта никто не пострадал.