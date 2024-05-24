Юный водитель мопеда протаранил автобус в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В Новосибирске поздним вечером в четверг, 23 мая, несовершеннолетний парень на мопеде марки Alpha получил травмы после того, как протаранил автобус КамАЗ. Дорожно-транспортное происшествие случилось в 22.40 на улице Аксенова в Первомайском районе, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД города.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что несовершеннолетний не имел прав на управление мопедом, но тем не менее сел за руль. Во время движения он по какой-то причине выехал на встречную полосу и врезался в автобус.
Мальчика доставили в больницу, характер и степень тяжести полученных им травм не уточняется. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают подробности этой аварии.