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Юный водитель мопеда протаранил автобус в Новосибирске

Юный водитель мопеда протаранил автобус в Новосибирске

24 мая 2024, 11:32
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска
В Новосибирске подросток поздно вечером на мопеде на полном ходу врезался в автобус, с травмами его отвезли в больницу, следует из сообщения отдела пропаганды ГИБДД города.

В Новосибирске поздним вечером в четверг, 23 мая, несовершеннолетний парень на мопеде марки Alpha получил травмы после того, как протаранил автобус КамАЗ. Дорожно-транспортное происшествие случилось в 22.40 на улице Аксенова в Первомайском районе, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что несовершеннолетний не имел прав на управление мопедом, но тем не менее сел за руль. Во время движения он по какой-то причине выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

Мальчика доставили в больницу, характер и степень тяжести полученных им травм не уточняется. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают подробности этой аварии.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Автобус#Травмы#Мопед
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