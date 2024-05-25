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Скорая помощь чуть не перевернулась после ДТП в Новосибирске

Скорая помощь чуть не перевернулась после ДТП в Новосибирске

25 мая 2024, 11:02
В Октябрьском районе Новосибирска автомобиль скорой помощи с включенной сиреной чуть не перевернулся после аварии, сообщают соцсети.

В Новосибирске днем в субботу, 25 мая, в Октябрьском районе после дорожно-транспортного происшествия чуть не перевернулся автомобиль скорой помощи. О происшествии сообщили подписчики паблика АСТ-54 в ВК.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел в месте, где Волочаевская улица пересекается с улицей Высоцкого. Машина с медиками с работающим проблесковым маячком и сиреной пыталась миновать перекресток на красный свет светофора.

Водитель Toyota не обратил внимание на автомобиль со спецсигналом, и не пропустил его. Информации о возможных пострадавших пока нет, в ГИБДД данное ДТП еще не прокомментировали.

Подписчики паблика предположили, что водитель иномарки мог ехать и громко слушать музыку, заглушившую сирену скорой.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Авария#Происшествие#Скорая помощь#Октябрьский район
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