Скорая помощь чуть не перевернулась после ДТП в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Новосибирске днем в субботу, 25 мая, в Октябрьском районе после дорожно-транспортного происшествия чуть не перевернулся автомобиль скорой помощи. О происшествии сообщили подписчики паблика АСТ-54 в ВК.
Очевидцы рассказали, что инцидент произошел в месте, где Волочаевская улица пересекается с улицей Высоцкого. Машина с медиками с работающим проблесковым маячком и сиреной пыталась миновать перекресток на красный свет светофора.
Водитель Toyota не обратил внимание на автомобиль со спецсигналом, и не пропустил его. Информации о возможных пострадавших пока нет, в ГИБДД данное ДТП еще не прокомментировали.
Подписчики паблика предположили, что водитель иномарки мог ехать и громко слушать музыку, заглушившую сирену скорой.