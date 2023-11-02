Новосибирских работодателей оштрафуют за низкие зарплаты — в чем причина

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Недавно депутаты Государственной думы одобрили повышение прожиточного минимума до 19 242 рублей. Соответствующие изменения ниже прожиточного минимума должны вступить в силу с 1 января 2024 года.
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирину Михееву, в случае низких зарплат работодателя привлекут к административной ответственности по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Сумма штрафов составит до 30 тысяч рублей для должностных лиц и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
При этом зарплата ниже МРОТ возможна. Но только в случае неполной занятости и отпуска за свой счет. Кроме того, работник может получать меньше в случае наличия исполнительных производств или необходимости компенсировать материальный ущерб.