Новосибирских работодателей оштрафуют за низкие зарплаты — в чем причина

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирину Михееву, в случае низких зарплат работодателя привлекут к административной ответственности по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Сумма штрафов составит до 30 тысяч рублей для должностных лиц и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также до 100 тысяч рублей для юридических лиц.