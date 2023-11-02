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Работодателей оштрафуют за низкие зарплаты

Новосибирских работодателей оштрафуют за низкие зарплаты — в чем причина

2 ноября 2023, 08:53
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Работодателей оштрафуют за низкие зарплаты

Новосибирских работодателей оштрафуют за зарплаты ниже МРОТ

Новосибирских работодателей будут штрафовать за зарплаты ниже прожиточного минимума. Сумма штрафов составит до 100 тысяч рублей.

Недавно депутаты Государственной думы одобрили повышение прожиточного минимума до 19 242 рублей. Соответствующие изменения ниже прожиточного минимума должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирину Михееву, в случае низких зарплат работодателя привлекут к административной ответственности по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Сумма штрафов составит до 30 тысяч рублей для должностных лиц и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

При этом зарплата ниже МРОТ возможна. Но только в случае неполной занятости и отпуска за свой счет. Кроме того, работник может получать меньше в случае наличия исполнительных производств или необходимости компенсировать материальный ущерб.

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#Новосибирск#Зарплаты#МРОТ#Работа#Штраф#Прожиточный мимимум#Александр Ляхов
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