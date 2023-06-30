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Топ-10 профессий с зарплатами от 100 тысяч в Новосибирской области

30 июня 2023, 01:47
Фото: 1MI
Высокая зарплата начинается от 100 тысяч

В Новосибирской области составили топ-10 профессий с зарплатами от 100 тысяч

Кто получает самые высокие зарплаты в Новосибирской области? Специалисты hh.ru провели анализ вакансий июня в регионе и установили, кто сегодня получает самую высокую заработную плату от работодателей.

На данный момент в Новосибирской области открыто более 43 тысяч вакансий, из которых 21% предлагают зарплату в размере 100 тысяч рублей и выше. В то же время, по данным аналитического сервиса, средний диапазон предлагаемых зарплат в регионе составляет от 38 851 рубля до 80 460 рублей.

Зарплату в размере 100 тысяч рублей и выше наиболее часто предлагают компании, занимающиеся строительством и недвижимостью (10,4% вакансий), услугами для бизнеса (8,5%), перевозками и логистикой (5,3%), а также ИТ-компании (4,5%).

Среди специалистов, которым работодатели готовы платить более 100 тысяч рублей, можно выделить водителей (8,5% вакансий), разнорабочих (5,2%), машинистов (4,4%), монтажников и врачей (по 3,3%), автослесарей, инженеров-конструкторов (по 2,7%), программистов, разработчиков (2,5%), прорабов (2,1%), инженеров ПТО и инженеров-сметчиков (1,8%). Это десятка профессий, где зарплаты в размере 100 тысяч рублей и выше наиболее распространены в регионе.

Названы самые необычные вакансии в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Зарплаты#Вакансии#Строительство#Недвижимость#Водители#Разнорабочие#Машинисты#Программисты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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