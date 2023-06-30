Топ-10 профессий с зарплатами от 100 тысяч в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
Modified Сегодня, 01:49
Updated Сегодня, 01:49
На данный момент в Новосибирской области открыто более 43 тысяч вакансий, из которых 21% предлагают зарплату в размере 100 тысяч рублей и выше. В то же время, по данным аналитического сервиса, средний диапазон предлагаемых зарплат в регионе составляет от 38 851 рубля до 80 460 рублей.
Зарплату в размере 100 тысяч рублей и выше наиболее часто предлагают компании, занимающиеся строительством и недвижимостью (10,4% вакансий), услугами для бизнеса (8,5%), перевозками и логистикой (5,3%), а также ИТ-компании (4,5%).
Среди специалистов, которым работодатели готовы платить более 100 тысяч рублей, можно выделить водителей (8,5% вакансий), разнорабочих (5,2%), машинистов (4,4%), монтажников и врачей (по 3,3%), автослесарей, инженеров-конструкторов (по 2,7%), программистов, разработчиков (2,5%), прорабов (2,1%), инженеров ПТО и инженеров-сметчиков (1,8%). Это десятка профессий, где зарплаты в размере 100 тысяч рублей и выше наиболее распространены в регионе.