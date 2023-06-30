Топ-10 профессий с зарплатами от 100 тысяч в Новосибирской области

На данный момент в Новосибирской области открыто более 43 тысяч вакансий, из которых 21% предлагают зарплату в размере 100 тысяч рублей и выше. В то же время, по данным аналитического сервиса, средний диапазон предлагаемых зарплат в регионе составляет от 38 851 рубля до 80 460 рублей.