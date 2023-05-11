Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Если человек стал безработным, ему следует подумать о том, чтобы узаконить этот статус — именно так он приобретет право на получение от властей пособия по безработице, возможность бесплатно освоить новую профессию или получить помощь при переезде на ПМЖ в другой регион страны.
Официально стать безработным может любой россиянин, за исключением представителей отдельных групп населения: подростков до 16 лет, военных, экс-предпринимателей, получателей пенсии по старости, студентов очных отделений вузов, матерей, оформивших отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, и др.
Пройти регистрацию в статусе безработного жителям Новосибирской области можно как в отделении ЦЗН, так и через интернет.
На интерактивном портале службы занятости населения Новосибирской области отмечается, что для регистрации онлайн необходимо войти на портал «Работа в России» с логином и паролем от сайта «Госуслуги». Затем следует кликнуть по баннеру «Подать заявление на выплату пособия по безработице» на главной странице ресурса и выбрать раздел «Оформить пособие по безработице».
Официально оформить статус безработного можно также на портале «Госуслуги», следуя опубликованной там инструкции. Из документов потребуются: паспорт, ИНН, свидетельства о рождении детей до 18 лет (при наличии), трудовая книжка и банковские реквизиты карты «Мир», куда будет приходить выплата. На карты других платежных систем пособие выплачиваться не будет.
Важно понимать, что человек может быть признан безработным только по месту регистрации, указанному в паспорте. В противном случае пособие по безработице начисляться не будет.
Помимо подачи заявления онлайн, безработный из Новосибирской области может также лично обратиться в ближайшее отделение ЦЗН и принести с собой все необходимые документы.
Уточняется, что базовый перечень документов может изменяться или дополняться в зависимости от того, кто обращается за пособием.
В этом году размер пособий по безработице в России такой же, как и в предыдущем, — зарегистрированным в ЦЗН гражданам полагаются выплаты в диапазоне от 1500 до 12 792 рублей. Соответствующее постановление 14 ноября 2022 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Так, безработные новосибирцы в первые три месяца получают 75% заработка, но не более 12 792 рублей. В последующие три месяца пособие выплачивается в размере до 60% дохода, но не более 5 000 рублей и не менее полутора тысяч. Спустя полгода выплаты прекращаются, а вновь начать их получать можно только через полгода.
Минимальная сумма в полторы тысячи рублей и только на протяжении девяноста дней выплачивается людям, ищущим работу впервые, а также тем, у кого не было работы более года; гражданам, уволенным по статье за нарушения; экс-предпринимателям; новосибирцам, которые не могут представить 2-НДФЛ; тем, кто были отчислен с обучения, на которое были направлены от ЦЗН, и др.
Самая большая сумма, которую может получить безработный от государства, составляет 12 792 рубля. Но если житель Новосибирской области встанет на учет в ЦЗН сразу после увольнения, он может получить выплату в размере оклада от бывшего работодателя. А если за месяц работу найти не получится, в ЦЗН выдадут бумагу, предъявив которую безработный получит от работодателя еще два оклада.
Социальный контракт нужен для того, чтобы человек с низким доходом или при его отсутствии мог получить от государства поддержку при соблюдении ряда условий. В частности, новосибирец, оформивший такой соцконтракт, должен придерживаться индивидуальной программы социальной адаптации.
Для заключения соцконтракта потребуется стандартный пакет документов, который при необходимости может быть расширен.
Безработные жители Новосибирской области могут заключить социальный контракт с органами соцзащиты на поиск работы или на бесплатное переобучение. Срок контракта, в зависимости от цели, может составлять от трех до двенадцати месяцев.
В первом случае человек получает разовую выплату в сумме установленного в регионе минимального прожиточного минимума, который в Новосибирской области, согласно постановлению региональных властей, сегодня составляет 14 728 рублей. А если человек в оговоренный срок устроится на работу, он получит еще три таких выплаты.
Если же соцконтракт подразумевает направление на переобучение, безработному выплачивается стипендия — как правило, ее размер не превышает минимального размера оплаты труда (МРОТ). В Новосибирской области эта сумма равна 20 302,5 рубля.
Заключить социальный контракт с органами соцзащиты Новосибирской области можно не только на поиск работы или обучение, но также на открытие бизнеса, развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или на улучшение материального положения.