Минимальная сумма в полторы тысячи рублей и только на протяжении девяноста дней выплачивается людям, ищущим работу впервые, а также тем, у кого не было работы более года; гражданам, уволенным по статье за нарушения; экс-предпринимателям; новосибирцам, которые не могут представить 2-НДФЛ; тем, кто были отчислен с обучения, на которое были направлены от ЦЗН, и др.