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Безработные в Новосибирске могут получать больше денег

11 мая 2023, 11:41
Фото: 1MI
Безработные в Новосибирске могут получать больше денег
Официально безработными в стране считаются люди, состоящие на учете в центре занятости населения (ЦЗН). Им полагаются регулярные выплаты от государства, размер которых зависит от срока получения. Как новосибирцам оформить пособия по безработице — читайте в статье.

Официально стать безработным

Если человек стал безработным, ему следует подумать о том, чтобы узаконить этот статус — именно так он приобретет право на получение от властей пособия по безработице, возможность бесплатно освоить новую профессию или получить помощь при переезде на ПМЖ в другой регион страны.

Официально стать безработным может любой россиянин, за исключением представителей отдельных групп населения: подростков до 16 лет, военных, экс-предпринимателей, получателей пенсии по старости, студентов очных отделений вузов, матерей, оформивших отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, и др.

Пройти регистрацию в статусе безработного жителям Новосибирской области можно как в отделении ЦЗН, так и через интернет.

Официально стать безработнымОфициально стать безработным
Официально стать безработным
Фото: 1MI

Зарегистрироваться в центре занятости онлайн

На интерактивном портале службы занятости населения Новосибирской области отмечается, что для регистрации онлайн необходимо войти на портал «Работа в России» с логином и паролем от сайта «Госуслуги». Затем следует кликнуть по баннеру «Подать заявление на выплату пособия по безработице» на главной странице ресурса и выбрать раздел «Оформить пособие по безработице».

Официально оформить статус безработного можно также на портале «Госуслуги», следуя опубликованной там инструкции. Из документов потребуются: паспорт, ИНН, свидетельства о рождении детей до 18 лет (при наличии), трудовая книжка и банковские реквизиты карты «Мир», куда будет приходить выплата. На карты других платежных систем пособие выплачиваться не будет.

Важно понимать, что человек может быть признан безработным только по месту регистрации, указанному в паспорте. В противном случае пособие по безработице начисляться не будет.

Обратиться лично в центр занятости населения в Новосибирской области при наличии регистрации в регионе

Помимо подачи заявления онлайн, безработный из Новосибирской области может также лично обратиться в ближайшее отделение ЦЗН и принести с собой все необходимые документы.

Уточняется, что базовый перечень документов может изменяться или дополняться в зависимости от того, кто обращается за пособием.

Обратиться лично в центр занятости населения в Новосибирской области при наличии регистрации в регионеОбратиться лично в центр занятости населения в Новосибирской области при наличии регистрации в регионе
Обратиться лично в центр занятости населения в Новосибирской области при наличии регистрации в регионе
Фото: 1MI

Какой размер пособия по безработице в Новосибирске

В этом году размер пособий по безработице в России такой же, как и в предыдущем, — зарегистрированным в ЦЗН гражданам полагаются выплаты в диапазоне от 1500 до 12 792 рублей. Соответствующее постановление 14 ноября 2022 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, безработные новосибирцы в первые три месяца получают 75% заработка, но не более 12 792 рублей. В последующие три месяца пособие выплачивается в размере до 60% дохода, но не более 5 000 рублей и не менее полутора тысяч. Спустя полгода выплаты прекращаются, а вновь начать их получать можно только через полгода.

Минимальная сумма в полторы тысячи рублей и только на протяжении девяноста дней выплачивается людям, ищущим работу впервые, а также тем, у кого не было работы более года; гражданам, уволенным по статье за нарушения; экс-предпринимателям; новосибирцам, которые не могут представить 2-НДФЛ; тем, кто были отчислен с обучения, на которое были направлены от ЦЗН, и др.

Какой максимальный размер пособия может получить безработный

Самая большая сумма, которую может получить безработный от государства, составляет 12 792 рубля. Но если житель Новосибирской области встанет на учет в ЦЗН сразу после увольнения, он может получить выплату в размере оклада от бывшего работодателя. А если за месяц работу найти не получится, в ЦЗН выдадут бумагу, предъявив которую безработный получит от работодателя еще два оклада.

Какой максимальный размер пособия может получить безработныйКакой максимальный размер пособия может получить безработный
Какой максимальный размер пособия может получить безработный
Фото: 1MI

Как заключить социальный контракт с соцзащитой Новосибирской области

Социальный контракт нужен для того, чтобы человек с низким доходом или при его отсутствии мог получить от государства поддержку при соблюдении ряда условий. В частности, новосибирец, оформивший такой соцконтракт, должен придерживаться индивидуальной программы социальной адаптации.

Для заключения соцконтракта потребуется стандартный пакет документов, который при необходимости может быть расширен.

Виды социальных контрактов

Безработные жители Новосибирской области могут заключить социальный контракт с органами соцзащиты на поиск работы или на бесплатное переобучение. Срок контракта, в зависимости от цели, может составлять от трех до двенадцати месяцев.

В первом случае человек получает разовую выплату в сумме установленного в регионе минимального прожиточного минимума, который в Новосибирской области, согласно постановлению региональных властей, сегодня составляет 14 728 рублей. А если человек в оговоренный срок устроится на работу, он получит еще три таких выплаты.

Если же соцконтракт подразумевает направление на переобучение, безработному выплачивается стипендия — как правило, ее размер не превышает минимального размера оплаты труда (МРОТ). В Новосибирской области эта сумма равна 20 302,5 рубля.

Заключить социальный контракт с органами соцзащиты Новосибирской области можно не только на поиск работы или обучение, но также на открытие бизнеса, развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или на улучшение материального положения.

Как заключить социальный контракт с соцзащитой Новосибирской областиКак заключить социальный контракт с соцзащитой Новосибирской области
Как заключить социальный контракт с соцзащитой Новосибирской области
Фото: piqsels.com
#Новосибирск#Безработица#Пособие#Центр социальной поддержки населения
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