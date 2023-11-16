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Безработных стало меньше в Новосибирской области

Безработных стало меньше в Новосибирской области

16 ноября 2023, 02:31
Фото: Midjourney
Число безработных в Новосибирской области уменьшилось на 3,6 тысячи человек, о чем свидетельствует статистика Минтруда региона.

В 2023 году в регионе снизился уровень безработицы. Всего зарегистрировано 9 тысяч граждан без работы. Еще в январе их было 12,6 тысяч.

Как сообщило Министерство труда и социального развития, уровень официальной безработицы составил 0,6% от численности рабочей силы. С начала года 41,8 тысячи человек обратились за содействием в поиске работы. 1,6 тысячи сотрудников оказались уволены из-за сокращения.

Через центры занятости нашли работу 32,7 тыс. человек. Организациям не хватает 39,9 тыс. работников — это на 7% больше, чем в прошлом году.

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#Общество#Новосибирск#Работа#Вакансии#Эмилия Губарева#Безработица
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