Безработных стало меньше в Новосибирской области

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В 2023 году в регионе снизился уровень безработицы. Всего зарегистрировано 9 тысяч граждан без работы. Еще в январе их было 12,6 тысяч.
Как сообщило Министерство труда и социального развития, уровень официальной безработицы составил 0,6% от численности рабочей силы. С начала года 41,8 тысячи человек обратились за содействием в поиске работы. 1,6 тысячи сотрудников оказались уволены из-за сокращения.
Через центры занятости нашли работу 32,7 тыс. человек. Организациям не хватает 39,9 тыс. работников — это на 7% больше, чем в прошлом году.