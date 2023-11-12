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Зарплата выше средней по городу была одним из критериев отбора в список лучших работодателей Новосибирска.

Названы лучшие работодатели Новосибирска: с высокой зарплатой и отсутствием жалоб

12 ноября 2023, 03:01
Фото: 1MI
Зарплата выше средней по городу была одним из критериев отбора в список лучших работодателей Новосибирска.
Девять лучших работодателей Новосибирска выявил онлайн-сервис по поиску работы Superjob. В список попали крупнейшие торговые и промышленные предприятия города, компании из сферы образования, общепита и перевозок.

Отбор в конкурсе «Привлекательный работодатель» компания Superjob проводит уже 16 лет с 2007 года. Предприятия из этого списка имеют стабильное положение на рынке, открытость и перспективы в развитии, так получают особое доверие соискателей.

Лучшими работодателями города становятся компании, которые предлагают заработную плату выше среднерыночного в Новосибирске.

Также у компании не должно быть жалоб от соискателей в период размещения объявлений об открытой вакансии. Проверяется и отсутствие жалоб в первые шесть месяцев после начала работы по трудовому соглашению.

Смотрим, кто получил статус «Привлекательный работодатель» от компании Superjob в 2023 году.

Компания «Кадано» — занимается бурением скважин, строительством и ремонтом нефтегазовых объектов. Предлагает вакансии в основном для работы вахтовым методом — бурильщикам, механикам, электрикам, сварщикам, также есть вакансии на геолого-разведывательные работы.

В списке лучших работодателей есть еще одна компания из нефте-газовой сферы — «Нефтегазпромстрой» — ООО «НГПС», занимается строительством и ремонтом газонефтепроводов, обустройством нефтяных месторождений.

«Мария-Ра» — магазины у дома, которым в основном нужны работники торговли, администраторы, грузчики.

«Первый строительный фонд» — открыты строительные вакансии архитектора, геодезиста, инженера, бухгалтера и главного бухгалтера.

«Инжениум» — техническое обслуживание и монтаж энергетического оборудования, открыты вакансии инженеров по эксплуатации и монтажников.

«Логсиб» работает с 1999 года в сфере грузоперевозок и логистики, компания ищет операторов. Также в списке автосервис «Fit Service» и учебный центр «Юмакс».

Зарплаты до 160 000 рублей: лучшие вакансии в Новосибирске
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Названы лучшие вакансии с зарплатами 160 000 рублей в Новосибирске.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Работа#Зарплата#Ольга Храмушкина
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