Названы лучшие работодатели Новосибирска: с высокой зарплатой и отсутствием жалоб

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:34
Отбор в конкурсе «Привлекательный работодатель» компания Superjob проводит уже 16 лет с 2007 года. Предприятия из этого списка имеют стабильное положение на рынке, открытость и перспективы в развитии, так получают особое доверие соискателей.
Лучшими работодателями города становятся компании, которые предлагают заработную плату выше среднерыночного в Новосибирске.
Также у компании не должно быть жалоб от соискателей в период размещения объявлений об открытой вакансии. Проверяется и отсутствие жалоб в первые шесть месяцев после начала работы по трудовому соглашению.
Смотрим, кто получил статус «Привлекательный работодатель» от компании Superjob в 2023 году.
Компания «Кадано» — занимается бурением скважин, строительством и ремонтом нефтегазовых объектов. Предлагает вакансии в основном для работы вахтовым методом — бурильщикам, механикам, электрикам, сварщикам, также есть вакансии на геолого-разведывательные работы.
В списке лучших работодателей есть еще одна компания из нефте-газовой сферы — «Нефтегазпромстрой» — ООО «НГПС», занимается строительством и ремонтом газонефтепроводов, обустройством нефтяных месторождений.
«Мария-Ра» — магазины у дома, которым в основном нужны работники торговли, администраторы, грузчики.
«Первый строительный фонд» — открыты строительные вакансии архитектора, геодезиста, инженера, бухгалтера и главного бухгалтера.
«Инжениум» — техническое обслуживание и монтаж энергетического оборудования, открыты вакансии инженеров по эксплуатации и монтажников.
«Логсиб» работает с 1999 года в сфере грузоперевозок и логистики, компания ищет операторов. Также в списке автосервис «Fit Service» и учебный центр «Юмакс».
Названы лучшие вакансии с зарплатами 160 000 рублей в Новосибирске.