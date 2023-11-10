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Сотни тысяч рублей предлагают в Новосибирске хостес и аниматору-официанту

Сотни тысяч рублей предлагают в Новосибирске хостес и аниматору-официанту

10 ноября 2023, 05:03
Фото: 1MI
В Новосибирске предлагают высокую зарплату для хостес в ресторане и аниматора-официанта, а также для водителя БелаАЗа и химика-разработчика лакокрасочных материалов. Правда, для некоторых профессий придется переехать.

Сайт «Зарплата.ру» опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий. На первом месте оказалась работа водителем на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Зарплата может достигать 460 тысяч рублей.

Региональному менеджеру по продаже грузовых автомобилей FAW могут предложить зарплату до 350 тысяч рублей. Для этой должности требуется опыт работы с программой Битрикс 24 и знания в сфере продаж грузовой техники.

Новосибирский ресторан ищет хостес с зарплатой от 250 тысяч рублей. Обязанности включают встречу гостей, размещение верхней одежды в гардеробе и создание приятной атмосферы.

Также есть необычная вакансия аниматора-официанта в Азербайджане. Работодатель набирает команду из 30 человек с любовью к искусству. Кандидат должен уметь радовать гостей своими художественными выступлениями. Зарплата достигает 2,5 тысяч долларов.

Еще одно предложение для заработка более 200 тысяч рублей — химик-разработчик лакокрасочных материалов. Он будет отвечать за создание новых продуктов, контроль качества и разработку технологических карт.

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