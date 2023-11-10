Сотни тысяч рублей предлагают в Новосибирске хостес и аниматору-официанту

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Сайт «Зарплата.ру» опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий. На первом месте оказалась работа водителем на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Зарплата может достигать 460 тысяч рублей.
Региональному менеджеру по продаже грузовых автомобилей FAW могут предложить зарплату до 350 тысяч рублей. Для этой должности требуется опыт работы с программой Битрикс 24 и знания в сфере продаж грузовой техники.
Новосибирский ресторан ищет хостес с зарплатой от 250 тысяч рублей. Обязанности включают встречу гостей, размещение верхней одежды в гардеробе и создание приятной атмосферы.
Также есть необычная вакансия аниматора-официанта в Азербайджане. Работодатель набирает команду из 30 человек с любовью к искусству. Кандидат должен уметь радовать гостей своими художественными выступлениями. Зарплата достигает 2,5 тысяч долларов.
Еще одно предложение для заработка более 200 тысяч рублей — химик-разработчик лакокрасочных материалов. Он будет отвечать за создание новых продуктов, контроль качества и разработку технологических карт.