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Новосибирские нефтяники получают достойные зарплаты

Новосибирскстат заявил о среднемесячной зарплате в 58 тысяч рублей — кто получает?

9 ноября 2023, 06:37
Фото: Midjourney
Новосибирские нефтяники получают достойные зарплаты

В Новосибирской области подросли зарплаты у нефтяников и электриков

В Новосибирской области вырос уровень среднемесячной заработной платы. Она превышает 50 тысяч рублей. Соответствующие данные предоставили статистики.

Согласно докладу Новосибирскстата, уровень среднемесячной заработной платы с января по август нынешнего года составил 58 670 рублей. При этом по сравнению с прошлым годом она подросла на 16%. Реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен подросла на 12,4%.

Больше всех в Новосибирской области получают нефтяники и газовики. Средний уровень их зарплат за полгода составил 89 144 рубля. Неплохо получают и сибиряки, занятые в обрабатывающем производстве (63 426 рублей), обеспечении газом и электроэнергией (69 423 рубля) и транспортной логистике (64 416 рублей).

Напомним, что до этого новосибирцам назвали самые доходные профессии.

Новосибирцам назвали профессии с самыми высокими зарплатами — где больше платят?
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#Экономика#Новосибирск#Статистика#Зарплата#Александр Ляхов
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