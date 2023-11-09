Новосибирскстат заявил о среднемесячной зарплате в 58 тысяч рублей — кто получает?

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Согласно докладу Новосибирскстата, уровень среднемесячной заработной платы с января по август нынешнего года составил 58 670 рублей. При этом по сравнению с прошлым годом она подросла на 16%. Реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен подросла на 12,4%.
Больше всех в Новосибирской области получают нефтяники и газовики. Средний уровень их зарплат за полгода составил 89 144 рубля. Неплохо получают и сибиряки, занятые в обрабатывающем производстве (63 426 рублей), обеспечении газом и электроэнергией (69 423 рубля) и транспортной логистике (64 416 рублей).
Напомним, что до этого новосибирцам назвали самые доходные профессии.