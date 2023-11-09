Новосибирскстат заявил о среднемесячной зарплате в 58 тысяч рублей — кто получает?

Согласно докладу Новосибирскстата, уровень среднемесячной заработной платы с января по август нынешнего года составил 58 670 рублей. При этом по сравнению с прошлым годом она подросла на 16%. Реальная заработная плата с учетом индекса потребительских цен подросла на 12,4%.