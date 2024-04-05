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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

В Новосибирске «Ниссан» влетел под припаркованный КАМАЗ

«Ниссан» влетел в припаркованный КАМАЗ — водитель и три юные девушки в больнице

5 апреля 2024, 04:06
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

В Новосибирске «Ниссан» влетел под припаркованный КАМАЗ

Грузовик с прицепом был припаркован на обочине, водитель по какой-то причине не смог его разглядеть и врезался в большегруз.

В ночь на 5 апреля в Дзержинском районе Новосибирска 32-летний водитель за рулем «Ниссана» влетел под припаркованный КАМАЗ. Грузовик с прицепом стоял на обочине. Как передает городской отдел пропаганды ГИБДД, авария произошла в 2:15 ночи в районе дома 169 на проспекте Дзержинского.

Водитель легкового автомобиля и его три пассажира — девушки около 20 лет — оказались в больнице.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают причины ДТП и виновного.

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