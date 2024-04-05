«Ниссан» влетел в припаркованный КАМАЗ — водитель и три юные девушки в больнице

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В ночь на 5 апреля в Дзержинском районе Новосибирска 32-летний водитель за рулем «Ниссана» влетел под припаркованный КАМАЗ. Грузовик с прицепом стоял на обочине. Как передает городской отдел пропаганды ГИБДД, авария произошла в 2:15 ночи в районе дома 169 на проспекте Дзержинского.
Водитель легкового автомобиля и его три пассажира — девушки около 20 лет — оказались в больнице.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают причины ДТП и виновного.