Водитель снес остановку на улице Дуси Ковальчук и сбежал, бросив раненых пассажиров

Ранним утром 4 апреля автомобиль марки «Хонда Торнео» столкнулся с остановкой на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска. В результате происшествия были повреждены дорожное ограждение и знаки, как сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города. Водитель автомобиля, не оказавший помощь двум раненым пассажирам, покинул место происшествия, оставив транспортное средство.