Водитель снес остановку на улице Дуси Ковальчук и сбежал, бросив раненых пассажиров

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Ранним утром 4 апреля автомобиль марки «Хонда Торнео» столкнулся с остановкой на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска. В результате происшествия были повреждены дорожное ограждение и знаки, как сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города. Водитель автомобиля, не оказавший помощь двум раненым пассажирам, покинул место происшествия, оставив транспортное средство.
Пострадавшие, 30-летний мужчина и 36-летняя женщина, были доставлены в больницу для получения медицинской помощи.
Водителю, оставившему место ДТП, грозит лишение водительских прав на срок до 1,5 лет либо арест на срок до 15 суток.