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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Авария произошла в 4:10 4 апреля в районе дома 187 на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска

Водитель снес остановку на улице Дуси Ковальчук и сбежал, бросив раненых пассажиров

4 апреля 2024, 04:35
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
Авария произошла в 4:10 4 апреля в районе дома 187 на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска

Снесшего остановку в Новосибирске водителя разыскивает полиция

Мужчина не стал помогать своим двум раненым пассажирам и сбежал с места, бросив машину. Его личность устанавливают.

Ранним утром 4 апреля автомобиль марки «Хонда Торнео» столкнулся с остановкой на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска. В результате происшествия были повреждены дорожное ограждение и знаки, как сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города. Водитель автомобиля, не оказавший помощь двум раненым пассажирам, покинул место происшествия, оставив транспортное средство.

Пострадавшие, 30-летний мужчина и 36-летняя женщина, были доставлены в больницу для получения медицинской помощи.

Водителю, оставившему место ДТП, грозит лишение водительских прав на срок до 1,5 лет либо арест на срок до 15 суток.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Остановка#Улица Дуси Ковальчук#Алёна Рогонова
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