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Женщина лишилась ноги, вырывая сумку из дверей электрички в Новосибирске

31 июля 2023, 01:29
Фото: 1MI
Дело направили в Ленинский районный суд

В Новосибирске сотрудники электропоезда пойдут под суд после травмирования женщины

В Новосибирске будет судебное разбирательство по делу о травмировании женщины сотрудниками электропоезда, которые обвиняются в нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В Новосибирске передали в суд уголовное дело по поводу происшествия с женщиной, которую травмировали на пригородном электропоезде. В обвинение машинисту и его помощнику предъявлены нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в результате чего неосторожно был причинен серьезный вред здоровью. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, в декабре 2022 года помощник машиниста закрыл автоматическую дверь вагона, зажав сумку женщины при ее посадке на остановочной платформе Новосибирск-Западный.

Несмотря на сигнал остановки, обвиняемые не применили экстренное торможение, что привело к серьезным травмам потерпевшей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

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