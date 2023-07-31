В Новосибирске передали в суд уголовное дело по поводу происшествия с женщиной, которую травмировали на пригородном электропоезде. В обвинение машинисту и его помощнику предъявлены нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в результате чего неосторожно был причинен серьезный вред здоровью. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.