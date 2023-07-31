Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Updated Сегодня, 01:31
В Новосибирске передали в суд уголовное дело по поводу происшествия с женщиной, которую травмировали на пригородном электропоезде. В обвинение машинисту и его помощнику предъявлены нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в результате чего неосторожно был причинен серьезный вред здоровью. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По версии следствия, в декабре 2022 года помощник машиниста закрыл автоматическую дверь вагона, зажав сумку женщины при ее посадке на остановочной платформе Новосибирск-Западный.
Несмотря на сигнал остановки, обвиняемые не применили экстренное торможение, что привело к серьезным травмам потерпевшей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.