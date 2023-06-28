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В Новосибирске 18-летний парень погиб под колесами электрички

28 июня 2023, 05:54
Фото: 1MI
Парень погиб под электричкой в Новосибирске
Электричка насмерть сбила молодого человека на платформе Левая Обь в Новосибирске. Трагический инцидент произошел утром 27 июня.

По информации транспортной прокуратуры, под колеса поезда попал 18-летний сибиряк. Он умер мгновенно от полученных травм. Медики предварительно зафиксировали у него признаки алкогольного опьянения.

Парень попал под электричку рейса «Новосибирск-Чулым», когда перебегал железнодорожные пути. Он думал, что успеет перегнать поезд.

Машинист резко затормозил, но столкновение избежать не удалось. Он сам вызвал на место ЧП скорую и правоохранителей.

Сейчас этим инцидентом занимаются следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося.

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#Алина Шефер#Поезд#Электричка#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#18+
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