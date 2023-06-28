В Новосибирске 18-летний парень погиб под колесами электрички

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:57
По информации транспортной прокуратуры, под колеса поезда попал 18-летний сибиряк. Он умер мгновенно от полученных травм. Медики предварительно зафиксировали у него признаки алкогольного опьянения.
Парень попал под электричку рейса «Новосибирск-Чулым», когда перебегал железнодорожные пути. Он думал, что успеет перегнать поезд.
Машинист резко затормозил, но столкновение избежать не удалось. Он сам вызвал на место ЧП скорую и правоохранителей.
Сейчас этим инцидентом занимаются следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося.