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В Новосибирске буйный таксист угрожал пистолетом водителю

27 июня 2023, 10:16
Фото: 1MI
Таксист угрожал пистолетом водителю в Новосибирске
Неадекватный таксист устроил вооруженные разборки с незнакомым водителем во дворе жилого дома в Новосибирске. Об этом инциденте рассказали Atas.info очевидцы.

Все произошло на улице Чемская, 4 недавно. Некий водитель такси не поделил дорогу с другим участником движения, между ними завязался конфликт.

«Таксист начал буянить, кричать на нашего соседа, потом вообще достал пистолет и принялся им размахивать. В какой-то момент он даже вышел из машины, покачиваясь пытался дойти до обидчика. Видно, был пьян», — рассказали местные жители.

На дебошира мужчина старался не обращать внимания. Чтобы избежать перепалки, объехал дом с другой стороны и вызвал на место полицию.

В ГУ МВД Новосибирска Atas.info сообщили, что проверяют информацию об этом инциденте. Комментарии дадут позже.

#Алина Шефер#Таксист#Пистолет#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#18+
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