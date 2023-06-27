В Новосибирске буйный таксист угрожал пистолетом водителю

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Все произошло на улице Чемская, 4 недавно. Некий водитель такси не поделил дорогу с другим участником движения, между ними завязался конфликт.
«Таксист начал буянить, кричать на нашего соседа, потом вообще достал пистолет и принялся им размахивать. В какой-то момент он даже вышел из машины, покачиваясь пытался дойти до обидчика. Видно, был пьян», — рассказали местные жители.
На дебошира мужчина старался не обращать внимания. Чтобы избежать перепалки, объехал дом с другой стороны и вызвал на место полицию.
В ГУ МВД Новосибирска Atas.info сообщили, что проверяют информацию об этом инциденте. Комментарии дадут позже.