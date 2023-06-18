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Поезд переехал 63-летнего мужчину под Новосибирском: подробности трагедии

18 июня 2023, 07:24
Фото: 1MI
Поезд сбил мужчину в Новосибирске

Под Новосибирском поезд насмерть задавил 63-летнего мужчину

Грузовой поезд сбил 63-летнего мужчину на станции Инская под Новосибирском. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Свидетели рассказали, что в 23 часа вечера 16 июня заметили человека на рельсах. Пытаясь перебежать дорогу, он не среагировал на приближающийся состав и сигналы локомотива.

Машинист поезда сразу же затормозил. Однако трагедии не удалось избежать.

«Погибшим оказался — 63-летний житель Бердска. Он носил бороду, был одет в джинсы и джинсовую куртку. Ищем его родных и близких», — уточнили в ведомстве.

За день до этого ЧП произошло похожее на другой ЖД станции в Новосибирской области. Под колесами поезда погиб мужчина, который спешил на работу.

#Алина Шефер#Погиб#Поезд#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#18+
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