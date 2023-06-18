Поезд переехал 63-летнего мужчину под Новосибирском: подробности трагедии

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Свидетели рассказали, что в 23 часа вечера 16 июня заметили человека на рельсах. Пытаясь перебежать дорогу, он не среагировал на приближающийся состав и сигналы локомотива.
Машинист поезда сразу же затормозил. Однако трагедии не удалось избежать.
«Погибшим оказался — 63-летний житель Бердска. Он носил бороду, был одет в джинсы и джинсовую куртку. Ищем его родных и близких», — уточнили в ведомстве.
За день до этого ЧП произошло похожее на другой ЖД станции в Новосибирской области. Под колесами поезда погиб мужчина, который спешил на работу.