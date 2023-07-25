Девочку-подростка с наушниками сбила электричка в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
В Новосибирской области случилось ЧП, когда под поезд попала 16-летняя девушка. Оказалось, что она переходила пути, но не услышала приближающийся состав из-за того, что слушала музыку в наушниках. Сейчас девушка находится в больнице, ей оказывают помощь.
Полиция начала проверку произошедшего и выясняет подробности инцидента. Они рассматривают возможное нарушение правил безопасности при использовании железнодорожного транспорта.
На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа для проведения дальнейших расследований. В результате проверки будет принято соответствующее решение.