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Девочку-подростка с наушниками сбила электричка в Новосибирской области

25 июля 2023, 01:23
Фото: 1MI
Девочка выжила
На станции Баган 24 июля под электропоездом оказалась девочка-подросток, переходившая пути в наушниках, что привело к ее травмам.

В Новосибирской области случилось ЧП, когда под поезд попала 16-летняя девушка. Оказалось, что она переходила пути, но не услышала приближающийся состав из-за того, что слушала музыку в наушниках. Сейчас девушка находится в больнице, ей оказывают помощь.

Полиция начала проверку произошедшего и выясняет подробности инцидента. Они рассматривают возможное нарушение правил безопасности при использовании железнодорожного транспорта.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа для проведения дальнейших расследований. В результате проверки будет принято соответствующее решение.

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#18+#Электричка#ДТП
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