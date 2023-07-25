Девочку-подростка с наушниками сбила электричка в Новосибирской области

В Новосибирской области случилось ЧП, когда под поезд попала 16-летняя девушка. Оказалось, что она переходила пути, но не услышала приближающийся состав из-за того, что слушала музыку в наушниках. Сейчас девушка находится в больнице, ей оказывают помощь.