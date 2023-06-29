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Женщина укусила попутчика за нос в поезде до Новосибирска

29 июня 2023, 06:17
Фото: 1MI
Женщина накинулась на пассажира
В поезде до Новосибирска женщина укусила за нос попутчика, после чего была задержана транспортными полицейскими и против нее возбуждено уголовное дело.

Во время поездки в Новосибирск женщина из Иркутской области укусила попутчика за нос. Транспортная полиция задержала ее и доставила в дежурную часть на станции Иланская Красноярского края.

По информации от правоохранительных органов, женщина, которая ехала в столицу Сибири для прохождения обучения, мешала отдыху других пассажиров. Она употребляла спиртные напитки и грубо выражалась. Один из пассажиров сделал ей замечание, и в ответ женщина укусила его за нос. После этого она нанесла удар начальнику поезда в плечо.

Женщине было предложено пройти медицинское освидетельствование, но она отказалась. В результате возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

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#Эмилия Губарева#Пассажирка#Хулиганство#Общество#Транспорт
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