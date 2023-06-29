Женщина укусила попутчика за нос в поезде до Новосибирска

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Во время поездки в Новосибирск женщина из Иркутской области укусила попутчика за нос. Транспортная полиция задержала ее и доставила в дежурную часть на станции Иланская Красноярского края.
По информации от правоохранительных органов, женщина, которая ехала в столицу Сибири для прохождения обучения, мешала отдыху других пассажиров. Она употребляла спиртные напитки и грубо выражалась. Один из пассажиров сделал ей замечание, и в ответ женщина укусила его за нос. После этого она нанесла удар начальнику поезда в плечо.
Женщине было предложено пройти медицинское освидетельствование, но она отказалась. В результате возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.