Женщина укусила попутчика за нос в поезде до Новосибирска

По информации от правоохранительных органов, женщина, которая ехала в столицу Сибири для прохождения обучения, мешала отдыху других пассажиров. Она употребляла спиртные напитки и грубо выражалась. Один из пассажиров сделал ей замечание, и в ответ женщина укусила его за нос. После этого она нанесла удар начальнику поезда в плечо.