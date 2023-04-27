Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
Modified Сегодня, 01:35
Updated Сегодня, 01:35
В конце марта текущего года на улице Гоголя в Новосибирске неизвестный мужчина напал на 16-летнюю девушку, которая шла возле своего дома.
Нападавший схватил ее за шею и угрожал убить, однако потерпевшая смогла вырваться и скрыться.
Подозреваемый был задержан правоохранительными органами, и оказалось, что это 22-летний младший сержант полиции, который был в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения нападения.
Сейчас расследование дела продолжается, и начата служебная проверка относительно этого инцидента.
Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета России, потребовал от и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области, доложить о нападении младшего сержанта полиции на 16-летнюю девушку.