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Полицейский напал на 16-летнюю девушку в Новосибирске и начал ее душить

27 апреля 2023, 01:33
Фото: 1MI
Мужчина по неизвестным причинам напал на ребенка

Главе СКР Бастрыкину доложат о нападении полицейского на девушку в Новосибирске

Младший сержант полиции напал на девушку-подростка в Новосибирске – ей удалось вырваться, а против него было возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об этой ситуации.

В конце марта текущего года на улице Гоголя в Новосибирске неизвестный мужчина напал на 16-летнюю девушку, которая шла возле своего дома.

Нападавший схватил ее за шею и угрожал убить, однако потерпевшая смогла вырваться и скрыться.

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами, и оказалось, что это 22-летний младший сержант полиции, который был в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения нападения.

Сейчас расследование дела продолжается, и начата служебная проверка относительно этого инцидента.

Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета России, потребовал от и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области, доложить о нападении младшего сержанта полиции на 16-летнюю девушку.  

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#Эмилия Губарева#Полиция#Нападение#Подростки#Александр Бастрыкин#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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