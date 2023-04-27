Главе СКР Бастрыкину доложат о нападении полицейского на девушку в Новосибирске

Младший сержант полиции напал на девушку-подростка в Новосибирске – ей удалось вырваться, а против него было возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об этой ситуации.