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Спецпроект
Улицы Новосибирска вновь зальют «Бионордом»: как будут убирать город зимой 2024-2025
Перед новым зимнем сезоном перед новосибирцами встал вопрос: ждать ли в этом году в очередной раз использование реагентов и будут ли химические растворы разъедать обувь. Ответ предоставили в мэрии Новосибирска.
Юрист рассказал, с кого спрашивать компенсацию при ущербе от реагентов
12 марта, 08:33
2023
20 тонн реагента вылили на дороги Новосибирска в октябре-2023
31 октября 2023, 03:56
Для более тщательной уборки дорог в Новосибирске закупают 51 единицу спецтехники
9 августа 2023, 10:32
Нарушения ГОСТа нашли в составе антигололедных реагентов, используемых в Новосибирске
Новосибирское УФАС выявило нарушения в закупках противогололедных реагентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
7 апреля 2023, 05:56
«Бионорд» убивает новосибирские машины: в СТО всплеск жалоб на коррозию
Закупленный мэрией Новосибирска противогололедный реагент «Бионорд» активно разрушает машины новосибирских автовладельцев и приводит к стойкой коррозии кузова. В СТО фиксируют всплеск соответствующих обращений от водителей.
4 апреля 2023, 12:40
В утере данных по «Бионорду» в Новосибирске обвинили хакеров
Заявление ДЭУ №1 о потере данных по применению реагента «Бионорд» на улицах Новосибирска объяснили происками хакеров. Из-за DDOS-атаки был закрыт доступ к облачному хранилищу учреждения. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
3 апреля 2023, 06:32
2022
Жителей Новосибирска возмутила грязь на дорогах от реагента «Бионорд»
24 ноября 2022, 06:45

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