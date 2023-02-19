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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

В Новосибирске закупят машины для уборки улиц на 700 млн рублей

19 февраля 2023, 05:07
Фото: atas.info
В Новосибирске купят новую уборочную технику за 700 млн рублей
Власти Новосибирска готовы потратить около 700 млн рублей на уборочную технику. Такое сообщение появилось на сайте госзакупок.
«Планируется приобрести 50 машин, из которых 10 тракторов, несколько снегопогрузчиков, бульдозеры и автогрейдер. Сумма контракта — 698,3 млн рублей», — говорится в объявлении.

Победителя закупок выберут после 6 марта. Ему предстоит предоставить технику мэрии через 3 месяца после подписания контракта.

На протяжении всей зимы горожане жалуются властям на плохую уборку снега на улицах Новосибирска. Прокуратура даже предупреждала мэра о наказании за нарушения правил благоустройства. 

Мэрия Новосибирска снова попала в поле зрения прокуратуры из-за плохой уборки снега
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#Алина Шефер#Техника#Уборка#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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