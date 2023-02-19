В Новосибирске закупят машины для уборки улиц на 700 млн рублей

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
«Планируется приобрести 50 машин, из которых 10 тракторов, несколько снегопогрузчиков, бульдозеры и автогрейдер. Сумма контракта — 698,3 млн рублей», — говорится в объявлении.
Победителя закупок выберут после 6 марта. Ему предстоит предоставить технику мэрии через 3 месяца после подписания контракта.
На протяжении всей зимы горожане жалуются властям на плохую уборку снега на улицах Новосибирска. Прокуратура даже предупреждала мэра о наказании за нарушения правил благоустройства.