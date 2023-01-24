Мэрия Новосибирска снова попала в поле зрения прокуратуры из-за плохой уборки снега

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
По информации ведомства, снег плохо убирают в 21 месте на территории мегаполиса. Огромные снежные завалы найдены возле социальных и медицинских объектов.
«За уборку своих территорий отвечают руководители учреждений. Но возле 10 школ, нескольких детсадов и поликлиник были замечены груды снега. Также на ступенях наледь», - уточнили в прокуратуре Новосибирской области.
По факту нарушений главам учреждений вынесено представление. Они должны в короткие сроки их устранить.