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Posted Сегодня, 04:10

Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Мэрия Новосибирска снова попала в поле зрения прокуратуры из-за плохой уборки снега

Сегодня, 04:10
Фото: 1MI
Прокуратура накажет глав школ, больниц и детсадов в Новосибирске за сугробы

Прокуратура нашла в Новосибирске 21 нарушение при уборке снега

Прокуроры обнаружили в Новосибирске сугробы и наледь возле учреждений города. Данный факт является нарушением Правил благоустройства.

По информации ведомства, снег плохо убирают в 21 месте на территории мегаполиса. Огромные снежные завалы найдены возле социальных и медицинских объектов.

«За уборку своих территорий отвечают руководители учреждений. Но возле 10 школ, нескольких детсадов и поликлиник были замечены груды снега. Также на ступенях наледь», - уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

По факту нарушений главам учреждений вынесено представление. Они должны в короткие сроки их устранить.

 

#Алина Шефер#Снег#Прокуратура#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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