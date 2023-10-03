«Привет вам из прошлого»: новосибирские приятели передали потомкам бутылку водки

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
«При замене дорожного полотна по адресу Толмачевская, 1, рабочие обнаружили „привет из прошлого“. В ящике была найдена бутылка водки „Полтина“ и записка от группы товарищей», — сообщается в соответствующем посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
В записке потомкам передается привет от группы приятелей. Утверждается, что этот «клад» был заложен 25 сентября 2005 года. «Привет вам из прошлого», — сообщается на листке бумаги.
Впрочем, многие новосибирцы сомневаются в аутентичности находки. «А бутылка-то какая чистенькая, ну будто только с полки! А внутри ящика — одна чернота. Подозрительно что-то», — ехидничает сибирячка под псевдонимом ВераВера. «И как эта бутылка целой добралась?», — вторит ей комментатор под ником Джек Пот.
Другие комментаторы откровенно радуются такой хорошей новости. «Эх, ребята, хорошо тогда было в 2005! Ни „айфонов“, ни „эплпеев“! Веселое время», — утверждает Сергей Иванов. «Вернуться бы в то время. Когда многие живы были. Скорее бы машину времени изобрели. Надо поддержать „челлендж“ и оставить тоже какое-нибудь послание, — про то что все хорошо и все переживем», — предлагает комментатор под ником MilaMila.