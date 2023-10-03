«Привет вам из прошлого»: новосибирские приятели передали потомкам бутылку водки

Другие комментаторы откровенно радуются такой хорошей новости. «Эх, ребята, хорошо тогда было в 2005! Ни „айфонов“, ни „эплпеев“! Веселое время», — утверждает Сергей Иванов. «Вернуться бы в то время. Когда многие живы были. Скорее бы машину времени изобрели. Надо поддержать „челлендж“ и оставить тоже какое-нибудь послание, — про то что все хорошо и все переживем», — предлагает комментатор под ником MilaMila.