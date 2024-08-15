Огромный бумажный шар с дырками нашла в лесу жительница Новосибирской области

Любительница «тихой охоты» из Карасукского района Лариса Филиппова во время поиска грибов наткнулась в гуще леса на большой загадочный шар с отверстиями по всей поверъхности. Фото находки она разместила в паблике грибников, добавив, что трогать шар побоялась.