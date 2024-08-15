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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Приближение к такому шару может грозить очень неприятными последствиями

Огромный бумажный шар с дырками нашла в лесу жительница Новосибирской области

15 августа 2024, 11:49
Фото: vk.com/griby_novosibirsk
Приближение к такому шару может грозить очень неприятными последствиями
Эксперты по дикой природе советуют не трогать подобную находку и как можно быстрее удалиться от нее.

Любительница «тихой охоты» из Карасукского района Лариса Филиппова во время поиска грибов наткнулась в гуще леса на большой загадочный шар с отверстиями по всей поверъхности. Фото находки она разместила в паблике грибников, добавив, что трогать шар побоялась.

По словам биолога Алексея Яновского, женщина поступила абсолютно верно. Это осиное гнездо, которое насекомые строят из переваренной целлюлозы — в результате получается материал, напоминающий бумагу. Каждое отверстие — вход в своеобразную камеру, где живет личинка осы. Взрослые особи приносят ей корм и защищают от врагов.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Лес#Находка#Опасность
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