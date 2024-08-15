Огромный бумажный шар с дырками нашла в лесу жительница Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Любительница «тихой охоты» из Карасукского района Лариса Филиппова во время поиска грибов наткнулась в гуще леса на большой загадочный шар с отверстиями по всей поверъхности. Фото находки она разместила в паблике грибников, добавив, что трогать шар побоялась.
По словам биолога Алексея Яновского, женщина поступила абсолютно верно. Это осиное гнездо, которое насекомые строят из переваренной целлюлозы — в результате получается материал, напоминающий бумагу. Каждое отверстие — вход в своеобразную камеру, где живет личинка осы. Взрослые особи приносят ей корм и защищают от врагов.