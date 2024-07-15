Головы и внутренности мертвецов нашли на берегу новосибирского озера

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Published Сегодня, 01:46
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Страшная находка была сделана в понедельник утром. Гуляющие новосибирцы наткнулись на большую свалку внутренностей и голов животных. Несколько центнеров биологических отходов расположены в непосредственной близости от воды.
«Вся эта масса сопровождается жутким запахом, мухами, крысами, а после первого дождя окажется в воде озера», — сообщает подписчик телеграм канала АСТ-54 Black.
Люди опасаются, что гниющие туши могут стать источником опасных заболеваний. Другие подписчики группы не исключают, что внутренности и головы привезли на берег нелегальные торговцы, которых ранее наказывали за подобные деяния на Хилокском рынке.