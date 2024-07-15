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Берег

Головы и внутренности мертвецов нашли на берегу новосибирского озера

15 июля 2024, 01:46
Фото: 1MI
Берег
Страшную находку в Новосибирске сделали жители Юго-Западного жилмасива, о чем они сообщили в социальных сетях.

Страшная находка была сделана в понедельник утром. Гуляющие новосибирцы наткнулись на большую свалку внутренностей и голов животных. Несколько центнеров биологических отходов расположены в непосредственной близости от воды.

«Вся эта масса сопровождается жутким запахом, мухами, крысами, а после первого дождя окажется в воде озера», — сообщает подписчик телеграм канала АСТ-54 Black.
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Люди опасаются, что гниющие туши могут стать источником опасных заболеваний. Другие подписчики группы не исключают, что внутренности и головы привезли на берег нелегальные торговцы, которых ранее наказывали за подобные деяния на Хилокском рынке.

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#Екатерина Боженович#Происшествия#Новосибирск#Животные#Находка#Жилмассив#Озеро
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