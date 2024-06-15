Молодая девушка утонула в озере под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Инцидент произошел в пятницу 14 июня неподалеку от деревни Подгорная в Колываском районе. Об этом уже вечером сообщили местные жители в сообществе «Типичная Колывань».
«На искусственном озере (он же котлован) погибла молодая девушка. Пожалуйста, будьте внимательны к детям и друг к другу», — сообщил очевидец.
Следователи подтвердили эту информацию и начали проверку по факту инцидента.
В СУ СКР по Новосибирской области подтвердили эту информацию.
«Коченевским межрайонным следственным отделом проводится уголовно процессуальная проверка по факту обнаружения тела девушки в водоеме на территории Колыванского района. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили в СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, 9 июня в Новосибирской области произошел другой шокирующий инцидент. В одном из населенных пунктов утонул 17-летний подросток. Он вместе с другом ушел купаться на озеро. Парень плавал один и скрылся под водой. Друг не смог его спасти и обратился к спасателям.
Недавно в МЧС рассказали о том, что сейчас в жаркую погоду купаться особенно опасно. Дело в том, что на улице установилась высокая температура воздуха, а вода при этом до сих пор не прогрелась. В холодной воде легко может возникнуть судорога — она способна обездвижить человека, из-за чего тот пойдет ко дну. Кроме того, вырастает риск возникновения проблем с сосудами, сердцем и легкими.