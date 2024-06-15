Молодая девушка утонула в озере под Новосибирском

Недавно в МЧС рассказали о том, что сейчас в жаркую погоду купаться особенно опасно. Дело в том, что на улице установилась высокая температура воздуха, а вода при этом до сих пор не прогрелась. В холодной воде легко может возникнуть судорога — она способна обездвижить человека, из-за чего тот пойдет ко дну. Кроме того, вырастает риск возникновения проблем с сосудами, сердцем и легкими.