Проверят коллектор в Москве, в котором утонула новосибирский подросток

Мама девочки Юлия рассказала, что не хотела отпускать дочку на экскурсию. Но та стала умолять отпустить ее — тем более она собиралась туда вместе с парнем, которому родители девочки доверяли. В итоге Юлия сдалась и отпустила дочь: всё-таки экскурсия официальная. Но домой Виктория не вернулась. Ее тело нашли в реке спустя несколько часов.