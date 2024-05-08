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Проверят коллектор в Москве, в котором утонула новосибирский подросток

Проверят коллектор в Москве, в котором утонула новосибирский подросток

8 мая 2024, 07:28
Фото: Глазкова Алена / 1MI
Летом 2023 года группа туристов из восьми человек спустились на экскурсию в коллектор московской Неглинки. Обратно они так и не вернулись. Произошел резкий подъем уровня воды, и помещения затопило. Среди погибших — 15-летняя Виктория, она перебралась в Москву в 2022 году, рассказала мама девушки.

Не хотела отпускать

Мама девочки Юлия рассказала, что не хотела отпускать дочку на экскурсию. Но та стала умолять отпустить ее — тем более она собиралась туда вместе с парнем, которому родители девочки доверяли. В итоге Юлия сдалась и отпустила дочь: всё-таки экскурсия официальная. Но домой Виктория не вернулась. Ее тело нашли в реке спустя несколько часов.

По факту гибели восьми человек возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми выступают гендиректор туристического агрегатора «Спутник», через которого покупали билеты, и организатор подземных экскурсий. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 238 УК РФ — лишение свободы до 10 лет.

Следствие еще идет

Следственные действия продлили до 27 июля 2024 года, пишет КП-Новосибирск. Для проведения экспертизы необходимо дождаться тех же погодных условий, что были в день трагедии. Следователям предстоит установить, насколько рискованно было спускаться в коллектор.

Специалисты в течение нескольких дней будут следить, как коллектор наполняется водой, как меняется уровень воды. По одной из версий, коллектор был засорен.

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