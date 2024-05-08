Проверят коллектор в Москве, в котором утонула новосибирский подросток

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Мама девочки Юлия рассказала, что не хотела отпускать дочку на экскурсию. Но та стала умолять отпустить ее — тем более она собиралась туда вместе с парнем, которому родители девочки доверяли. В итоге Юлия сдалась и отпустила дочь: всё-таки экскурсия официальная. Но домой Виктория не вернулась. Ее тело нашли в реке спустя несколько часов.
По факту гибели восьми человек возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми выступают гендиректор туристического агрегатора «Спутник», через которого покупали билеты, и организатор подземных экскурсий. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 238 УК РФ — лишение свободы до 10 лет.
Следственные действия продлили до 27 июля 2024 года, пишет КП-Новосибирск. Для проведения экспертизы необходимо дождаться тех же погодных условий, что были в день трагедии. Следователям предстоит установить, насколько рискованно было спускаться в коллектор.
Специалисты в течение нескольких дней будут следить, как коллектор наполняется водой, как меняется уровень воды. По одной из версий, коллектор был засорен.