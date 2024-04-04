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Published Сегодня, 03:15

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Updated Сегодня, 03:23

Фотограф погибла

Рухнула стена: вынесен приговор владельцу турбазы в Дагестане — там погибла фотограф

4 апреля 2024, 03:15
Фото: Изображение Midjourney
Фотограф погибла

Вынесен приговор по делу о гибели новосибирского фотографа из-за обрушения стены

В Дагестане вынесен приговор по делу о гибели девушки из-за обрушения стены: владелец базы отдыха отделался штрафом.

Суд признал виновным жителя Чиркейского района, который без разрешительной документации построил базу отдыха у Чиркейского водохранилища. Проведенные строительные работы не соответствовали требованиям безопасности.

11 сентября 2023 года произошло обрушение подпорной стены на базе отдыха, под которыми оказался автомобиль с двумя людьми: жительницей Новосибирска и жителем города Великие Луки. Девушка погибла на месте, а молодой человек получил серьезные травмы.

Владелец базы отдыха признал свою вину в предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведших к непредумышленной смерти человека. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщается на сайте Буйнакского районного суда.

Напомним, ранее мы рассказывали, как школьница из Новосибирска погибла во время экскурсии по коллектору Москвы. В тот день группа туристов была смыта дождевой водой.

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