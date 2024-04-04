Рухнула стена: вынесен приговор владельцу турбазы в Дагестане — там погибла фотограф

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:23
Суд признал виновным жителя Чиркейского района, который без разрешительной документации построил базу отдыха у Чиркейского водохранилища. Проведенные строительные работы не соответствовали требованиям безопасности.
11 сентября 2023 года произошло обрушение подпорной стены на базе отдыха, под которыми оказался автомобиль с двумя людьми: жительницей Новосибирска и жителем города Великие Луки. Девушка погибла на месте, а молодой человек получил серьезные травмы.
Владелец базы отдыха признал свою вину в предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведших к непредумышленной смерти человека. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщается на сайте Буйнакского районного суда.
Напомним, ранее мы рассказывали, как школьница из Новосибирска погибла во время экскурсии по коллектору Москвы. В тот день группа туристов была смыта дождевой водой.