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Коллектор

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Август
Раскрыты причины гибели 8 человек в коллекторе, включая подростка из Новосибирска
Год назад в коллекторе в центре Москвы оборвались жизни восьми человек, результаты экспертизы стали известны только сейчас.
19 августа, 12:48
Май
Проверят коллектор в Москве, в котором утонула новосибирский подросток
8 мая, 07:28
Апрель
Река Тула в Новосибирске окрасилась в багровый цвет
20 апреля, 02:50
Март
В Новосибирске похитили 56 млн на коллектор — подрядчиком займутся прокуроры
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 50 миллионов рублей. Подрядчика подозревают в мошенничестве при строительстве коллектора в Заельцовском районе.
21 марта, 11:04
Декабрь 2023
Мать 15-летней диггерши из Новосибирска так и не вызвали в СКР
14 декабря 2023, 08:11
Коллектор канализации: в Новосибирске показали главную проблему на стройке 4 моста
6 декабря 2023, 09:30
Август 2023
15-летняя школьница из Новосибирска погибла в канализации Москвы
15-летняя школьница из Новосибирска погибла вместе с другими участниками экскурсии под Москвой, когда тоннели затопило после непогоды; экскурсия была организована незаконно и вопреки предупреждениям синоптиков.
23 августа 2023, 01:39

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