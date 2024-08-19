Раскрыты причины гибели 8 человек в коллекторе, включая подростка из Новосибирска

15-летняя Виктория переехала с семьей из Новосибирска в Москву за год до трагедии. Девушка познакомилась с парнем, он в итоге и предложил пойти на экскурсию. Мать девушки была категорически против, но дочь очень хотела пойти. Чтобы уговорить Юлию, в дело даже вмешался родственник парня.