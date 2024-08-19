Раскрыты причины гибели 8 человек в коллекторе, включая подростка из Новосибирска

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Трагедия произошла в коллекторе реки Неглинки 20 августа прошлого года. Всего погибли восемь человек, включая гида. После прошедшего ливня коллектор был захвачен потоками воды, из-за этого шансов выжить у находившихся там людей не было.
15-летняя Виктория переехала с семьей из Новосибирска в Москву за год до трагедии. Девушка познакомилась с парнем, он в итоге и предложил пойти на экскурсию. Мать девушки была категорически против, но дочь очень хотела пойти. Чтобы уговорить Юлию, в дело даже вмешался родственник парня.
В итоге Виктория не явилась домой в 23 часа, как обещала. К делу подключилась полиция. Родители Вики отправились к месту проведения экскурсии. Под утро из воды достали тело парня их дочери, пишет КП-Новосибирск.
По словам Юлии, экспертиза показала скопление газов, опасных для жизни и здоровья.
Также в коллектор нельзя было водить экскурсии, там могли находиться только в спецсредствах для защиты органов дыхания. С собой необходимо было иметь лестницу на случай нештатной ситуации.
Самое главное: разрешения на спуск у гида не было. Люк был вскрыт незаконно. Другие люки также были закрыты. Помимо этого, за процессом спуска должен был наблюдать со стороны минимум один человек.
Одним из фигурантов возбужденного уголовного дела проходит гендиректор компании «Спутник» Александр Ким. Именно его сервис выступал посредником при организации экскурсий. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности бизнесмену грозит лишение свободы до 10 лет.
Вторым фигурантом стал непосредственный организатор экскурсии Никита Дубас. Еще двоих фигурантов разыскивают.