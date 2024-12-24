В мэрии Новосибирска высказались о строительстве коллектора в районе Хилка

В районе Хилокского рынка идут работы по промывке и восстановлению пропускной способности дренажной системы для отвода поверхностных вод. Ливневый коллектор, построенный в 2006 году, забит илом, в результате в частном секторе в районе улицы Тульской повысился уровень грунтовых вод, начало подтапливать погреба и подвалы жилых домов.