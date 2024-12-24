В мэрии Новосибирска высказались о строительстве коллектора в районе Хилка

Posted 24 декабря, 05:13
Published 24 декабря, 05:13
Modified 24 декабря, 05:15
Updated 24 декабря, 05:15
В районе Хилокского рынка идут работы по промывке и восстановлению пропускной способности дренажной системы для отвода поверхностных вод. Ливневый коллектор, построенный в 2006 году, забит илом, в результате в частном секторе в районе улицы Тульской повысился уровень грунтовых вод, начало подтапливать погреба и подвалы жилых домов.
«Работы по восстановлению дренажной способности ливневого коллектора невозможно было провести в летний период, в связи с большим количеством воды. Работы по промывке и восстановлению пропускной способности проводятся подрядной организацией», — говорится в сообщении мэрии.
В понедельник, 23 декабря, местные жители сообщили о строительстве якобы нелегального коллектора для сброса нечистот с Хилокского рынка в реку Тула.
В конце ноября специалистами Минприроды были обнаружены и забетонированы два нелегальных коллектора, по которым сточные воды попадали в реку Тула.