Черепа и фекальные ручьи — во что превратили мигранты берега Тулы в Новосибирске

Берега реки Тула в районе Хилокского рынка обследовала комиссия, состоящая из представителей нескольких ведомств: Минприроды, мэрии Новосибирска, администраций Ленинского и Кировского районов и муниципального предприятия Метро МиР, которое, в том числе, отвечает за эксплуатацию подземных коммуникаций. Проверка была проведена после обращения инициативной группы жителей Хилокского микрорайона и общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей».