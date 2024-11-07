Черепа и фекальные ручьи — во что превратили мигранты берега Тулы в Новосибирске

Posted 7 ноября, 09:57
Published 7 ноября, 09:57
Modified 7 ноября, 09:59
Updated 7 ноября, 09:59
Берега реки Тула в районе Хилокского рынка обследовала комиссия, состоящая из представителей нескольких ведомств: Минприроды, мэрии Новосибирска, администраций Ленинского и Кировского районов и муниципального предприятия Метро МиР, которое, в том числе, отвечает за эксплуатацию подземных коммуникаций. Проверка была проведена после обращения инициативной группы жителей Хилокского микрорайона и общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей».
«Посетившей нас комиссии показали все прелести соседства со зверофермами, зловонными стоками, хостелами, остатками животных, горами мусора, бурлящим бесхозным коллектором, жижа из которого растекается по округе. Все это образуется от соседства с ценнейшими и незаменимыми специалистами из стран ближнего зарубежья», — сообщила одна из лидеров инициативной группы Жанна Олейникова.
В частном секторе по берегам реки, на улицах Тульская и Учхозовская, созданы десятки общежитий-хостелов, где живут мигранты, работающие, по большей части, на Хилокском рынке. Все отходы жизнедеятельности обитателей этих домов сбрасываются в реку.
Как выглядят берега Тулы, наглядно показано в нашем ролике.
Местные жители рассказывают, что заваливали жалобами мэрию, начиная с 2016 года, однако чиновники ограничивались отписками.
Комиссия задокументировала многочисленные нарушения, о ее выводах будет известно позднее.