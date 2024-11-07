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Posted 7 ноября, 09:57

Published 7 ноября, 09:57

Modified 7 ноября, 09:59

Updated 7 ноября, 09:59

Так выглядят берега реки в районе компактного проживания мигрантов

Черепа и фекальные ручьи — во что превратили мигранты берега Тулы в Новосибирске

7 ноября 2024, 09:57
Фото: предоставлено активистами. Так выглядят берега реки в районе компактного проживания мигрантов

Мигранты засорили берега Тулы в Новосибирске черепами и фекалиями

Местные жители жалуются на нарушения и антисанитарию с 2016 года, но безрезультатно.

Берега реки Тула в районе Хилокского рынка обследовала комиссия, состоящая из представителей нескольких ведомств: Минприроды, мэрии Новосибирска, администраций Ленинского и Кировского районов и муниципального предприятия Метро МиР, которое, в том числе, отвечает за эксплуатацию подземных коммуникаций. Проверка была проведена после обращения инициативной группы жителей Хилокского микрорайона и общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей».

«Посетившей нас комиссии показали все прелести соседства со зверофермами, зловонными стоками, хостелами, остатками животных, горами мусора, бурлящим бесхозным коллектором, жижа из которого растекается по округе. Все это образуется от соседства с ценнейшими и незаменимыми специалистами из стран ближнего зарубежья», — сообщила одна из лидеров инициативной группы Жанна Олейникова.

В частном секторе по берегам реки, на улицах Тульская и Учхозовская, созданы десятки общежитий-хостелов, где живут мигранты, работающие, по большей части, на Хилокском рынке. Все отходы жизнедеятельности обитателей этих домов сбрасываются в реку.

Как выглядят берега Тулы, наглядно показано в нашем ролике.

Видео: atas.info. На это даже с экрана смотреть жутко

Местные жители рассказывают, что заваливали жалобами мэрию, начиная с 2016 года, однако чиновники ограничивались отписками.

Комиссия задокументировала многочисленные нарушения, о ее выводах будет известно позднее.

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