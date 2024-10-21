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Ливневая канализация

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Октябрь
Суд обязал оборудовать ливневки на 11 улицах Новосибирска
Прокуратура выявила несколько улиц в Новосибирске, на которых отсутствуют ливневки, из-за чего город регулярно утопает в огромных лужах.
21 октября, 08:03
Август
О сроках отмены режима повышенной готовности в двух районах сообщили в Новосибирске
Проблемы с мостом через реку Тула и двумя обрушенными колодцами ливневой канализации пока не решены, заявил глава городского Дептранса.
6 августа, 05:31
Июнь
Мощные потоки дождевой воды сносят автомобили в Новосибирске
Новосибирск попал во власть проливного ливня, горожане сообщают о мощных подтоплениях улиц в соцсетях.
25 июня, 11:08
Новосибирск ушел под воду после сильного дождя 8 июня
8 июня, 08:27
Май
Районы с отсутствующими ливневками перечислили в мэрии Новосибирска
В некоторых районах Новосибирска практически отсутствует ливневая канализация, но ее строительство не предусмотрено, следует из сообщения мэрии.
23 мая, 02:46

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