atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Находка или кража: в чем разница рассказали в прокуратуре Новосибирской области

7 марта 2023, 07:18
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Не стоит прикарманивать найденную чужую вещь
Если вы нашли чужую вещь – как поступить с ней, чтобы не быть обвиненным в краже? Прокуратура Новосибирской области опубликовала разъяснения законов РФ в видео-формате.

Человек, нашедший вещь, должен начать активно искать собственника, например, опубликовать пост в социальных сетях, что нашел дорогой браслет или смартфон.

«Активное поведение лица, нашедшего вещь (например, заявление о находке, поиски ее собственника), исключает уголовную ответственность за ее хищение и служит законодательно конкретизированным критерием для разграничения правомерного и противоправного деяния», - сказано на сайте прокуратуры.

В случае, если гражданин нашел какую-то вещь и попытался ее скрыть или скрыть признаки, которые помогут определить ее хозяина – это уже может рассматриваться, как возникновении умысла на хищение. Например, человек нашел мобильный телефон, достал из него сим-карту, выкинул чехол или начал прятать мобильник в карманах своей одежды.

В Новосибирске 2,5 года колонии получила уборщица, нашедшая сумку с 7 млн рублей
Узнать подробнее

Правила поведения с находками регламентирует статья 227 ГК РФ. В ней сказано: «Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу… А также нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу».

К признакам хищения УК РФ относит не только изъятие, но и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. То есть, как только человек начинает использовать найденную вещь в своих интересах - это будет уже считаться кражей.

Как находка может привести за решетку ранее рассказывал аtas.infо.  В Новосибирске осудили на 2,5 года уборщицу, которая нашла сумку с 7 млн рублей. Интересную «находку» женщина обнаружила около отеля River Park. По версии следствия, уборщица воспользовалась тем, что за ней никто не наблюдал и похитила вещи владельца – бизнесмена. А именно – саму сумку и деньги 7 млн рублей.

Суд по делу уборщицы, нашедшей сумку с 7 млн в Новосибирске, отказал в эксперименте
Узнать подробнее
#Ангелина Зарубина#Прокуратура#Находка#Кража#Закон#Общество#Новосибирск#Россия#Видео
Подпишитесь
Дорогая, с 8 марта! Сколько женщины вкладывают в подготовку к 8 марта
Сегодня, 02:12
«Дура, в голове утопия»: новосибирцы раскритиковали уехавшую на СВО мать троих детей
Сегодня, 04:57
Огромная сосна возрастом 320 лет будет представлять Новосибирск на конкурсе
Вчера, 14:49
Под Новосибирском без почестей похоронили погибшего на СВО ветерана Максима Басова
Вчера, 06:30
Клинику лечившего рак руками врача Раевского закрыли после проверок СК в Новосибирске
Сегодня, 02:28
Дом известного фермера Пяткова сгорел под Новосибирском. Он остался в трико и босиком
Сегодня, 07:43