Находка или кража: в чем разница рассказали в прокуратуре Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Человек, нашедший вещь, должен начать активно искать собственника, например, опубликовать пост в социальных сетях, что нашел дорогой браслет или смартфон.
«Активное поведение лица, нашедшего вещь (например, заявление о находке, поиски ее собственника), исключает уголовную ответственность за ее хищение и служит законодательно конкретизированным критерием для разграничения правомерного и противоправного деяния», - сказано на сайте прокуратуры.
В случае, если гражданин нашел какую-то вещь и попытался ее скрыть или скрыть признаки, которые помогут определить ее хозяина – это уже может рассматриваться, как возникновении умысла на хищение. Например, человек нашел мобильный телефон, достал из него сим-карту, выкинул чехол или начал прятать мобильник в карманах своей одежды.
Правила поведения с находками регламентирует статья 227 ГК РФ. В ней сказано: «Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу… А также нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу».
К признакам хищения УК РФ относит не только изъятие, но и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. То есть, как только человек начинает использовать найденную вещь в своих интересах - это будет уже считаться кражей.
Как находка может привести за решетку ранее рассказывал аtas.infо. В Новосибирске осудили на 2,5 года уборщицу, которая нашла сумку с 7 млн рублей. Интересную «находку» женщина обнаружила около отеля River Park. По версии следствия, уборщица воспользовалась тем, что за ней никто не наблюдал и похитила вещи владельца – бизнесмена. А именно – саму сумку и деньги 7 млн рублей.