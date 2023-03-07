Находка или кража: в чем разница рассказали в прокуратуре Новосибирской области

Правила поведения с находками регламентирует статья 227 ГК РФ. В ней сказано: «Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу… А также нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу».



К признакам хищения УК РФ относит не только изъятие, но и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. То есть, как только человек начинает использовать найденную вещь в своих интересах - это будет уже считаться кражей.