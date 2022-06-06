Загадочный дом на берегу мистического озера нашли в Кыштовском районе

Двухэтажный заброшенный бревенчатый дом обнаружил в глухой тайге, в 19 километрах от Кыштовки, местный краевед и журналист Ростислав Алиев. Вокруг нет никаких других признаков жизни. В разговоре с корреспондентом Atas.info Алиев предположил, что около 100 лет назад дом был построен, как кордон лесника. После, судя по всему, его использовали как пасеку. Но люди давно покинули это место.
Возможно, это связано с происхождением озера неподалеку от строения. По мнению собеседника редакции, оно искусственного происхождения.
"Это воронка от гигантского взрыва. Озеро огромное и идеально круглой формы. Я сначала подумал, что это последствия падения метеорита. Но рядом какие-то циклопические рвы, большой холм зачем-то насыпан. Так что я не исключаю, что столкнулся со свидетельствами тайного испытания секретного оружия", - сообщил Ростислав Алиев.
Это место житель Кыштовки в шутку назвал отелем "У Ленина". Дело в том, что рядом, недалеко от деревни Верх-Чекино, находится уникальный артефакт, гигантская надпись из сосен "Ленин". Деревья в таком порядке высадили работники местного лесхоза в 1971 году, к столетию со дня рождения вождя мирового пролетариата.
С тех пор тайга частично поглотила креатив лесников. Но на спутниковых снимках надпись еще можно разглядеть. Ее размеры поражают – длина более 200 метров, высота букв 65 метров.