atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Загадочный дом на берегу мистического озера нашли в Кыштовском районе

6 июня 10:51
Фото: Ростислав Алиев
Загадочный дом на берегу неизвестного ранее озера обнаружил в глубинке Кыштовского района местный житель. Мрачное заброшенное строение стоит на берегу озера, которое, предположительно, образовалось в результате гигантского взрыва

Двухэтажный заброшенный бревенчатый дом обнаружил в глухой тайге, в 19 километрах от Кыштовки, местный краевед и журналист Ростислав Алиев. Вокруг нет никаких других признаков жизни. В разговоре с корреспондентом Atas.info Алиев предположил, что около 100 лет назад дом был построен, как кордон лесника. После, судя по всему, его использовали как пасеку. Но люди давно покинули это место.

Артиллерийский снаряд Первой мировой нашли возле деревни под Новосибирском
Узнать подробнее

Возможно, это связано с происхождением озера неподалеку от строения. По мнению собеседника редакции, оно искусственного происхождения.

"Это воронка от гигантского взрыва. Озеро огромное и идеально круглой формы. Я сначала подумал, что это последствия падения метеорита. Но рядом какие-то циклопические рвы, большой холм зачем-то насыпан. Так что я не исключаю, что столкнулся со свидетельствами тайного испытания секретного оружия", - сообщил Ростислав Алиев.

Фото: GOOGLE.MAPS

Это место житель Кыштовки в шутку назвал отелем "У Ленина". Дело в том, что рядом, недалеко от деревни Верх-Чекино, находится уникальный артефакт, гигантская надпись из сосен "Ленин". Деревья в таком порядке высадили работники местного лесхоза в 1971 году, к столетию со дня рождения вождя мирового пролетариата.

С тех пор тайга частично поглотила креатив лесников. Но на спутниковых снимках надпись еще можно разглядеть. Ее размеры поражают – длина более 200 метров, высота букв 65 метров.

Материалы по теме
В сибирской тайге потерпел крушение пассажирский самолетТОП-5 самых интересных заброшек Новосибирска: показываем, как они выглядятВонь, мор рыб и зверей у реки Амба: что нашла прокуратура в Новосибирской области
#Новости#Находка#Загадка#Новосибирская область#Кыштовка#Мистика#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52