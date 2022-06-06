Загадочный дом на берегу мистического озера нашли в Кыштовском районе

Двухэтажный заброшенный бревенчатый дом обнаружил в глухой тайге, в 19 километрах от Кыштовки, местный краевед и журналист Ростислав Алиев. Вокруг нет никаких других признаков жизни. В разговоре с корреспондентом Atas.info Алиев предположил, что около 100 лет назад дом был построен, как кордон лесника. После, судя по всему, его использовали как пасеку. Но люди давно покинули это место.