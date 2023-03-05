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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

За 100 млн рублей новосибирцам предлагают купить название для своего бестселлера

5 марта 2023, 11:38
Фото: 1MI
Приобрести название для своего бестселлера предлагают жителям Новосибирска за незначительную сумму – всего за 100 млн рублей. Такое объявление обнародовали на интернет-сервисе «Авито».

 

«Продам название для книги, кино или спектакля», — пишет продавец.


Название бестселлера можно получить и в подарок, отмечает продавец. При одном очень важном условии: если книга, пьеса или сюжет окажутся действительно стоящем произведением. А для этого продавцу нужно будет ее прочесть.


Кроме этого, интернет-сервис предлагает купить редкую, антикварную книгу, а главное – в хорошем состоянии, всего за 1 200 000 млн рублей.

«Книга из частной библиотеки Д. П. Кишенского», – отмечает пользователь.


При покупке уместен и торг, говорит продавец. На момент публикации материала, это объявление собрало 376 просмотров.


А если в кошельке завалялись пять лишних миллионов рублей, то на них можно приобрести старинную библию. Как отмечает продавец, издание ранее использовали другие люди.

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#Эмилия Губарева#Книга#Общество#Город#Культура#Новосибирск
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