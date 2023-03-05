За 100 млн рублей новосибирцам предлагают купить название для своего бестселлера

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
«Продам название для книги, кино или спектакля», — пишет продавец.
Название бестселлера можно получить и в подарок, отмечает продавец. При одном очень важном условии: если книга, пьеса или сюжет окажутся действительно стоящем произведением. А для этого продавцу нужно будет ее прочесть.
Кроме этого, интернет-сервис предлагает купить редкую, антикварную книгу, а главное – в хорошем состоянии, всего за 1 200 000 млн рублей.
«Книга из частной библиотеки Д. П. Кишенского», – отмечает пользователь.
При покупке уместен и торг, говорит продавец. На момент публикации материала, это объявление собрало 376 просмотров.
А если в кошельке завалялись пять лишних миллионов рублей, то на них можно приобрести старинную библию. Как отмечает продавец, издание ранее использовали другие люди.