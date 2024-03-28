Вышла книга новосибирского поэта Александра «Варяга» Верина

Вступление к сборнику написал заместитель президента банка ВТБ, доктор экономических наук, профессор Валерий Лукьяненко. По его мнению, современные информационные технологии не всегда хорошо влияют на печатную книгу. Лукьяненко сетует, что современные тенденции могут привести к потере красоты и идентичности русского языка.