Вышла книга новосибирского поэта Александра «Варяга» Верина

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В свет вышла книга Александра Верина, также работающего под псевдонимом «Варяг». Сборник стихов «Разговор с Богом» приурочен к 75-летию писателя, сообщает 4s-info.
Вступление к сборнику написал заместитель президента банка ВТБ, доктор экономических наук, профессор Валерий Лукьяненко. По его мнению, современные информационные технологии не всегда хорошо влияют на печатную книгу. Лукьяненко сетует, что современные тенденции могут привести к потере красоты и идентичности русского языка.
«Поэтому вполне может статься, что Александр Верин и в самом деле может остаться в русской поэзии „последним ямщиком“, сохранившим для потомков живой русский язык и поэзию высокого уровня», — написал Валерий Лукьяненко.
Стихи, представленные в книге «Разговор с Богом», продолжают основную тему поэта — «Землю и человека на ней». Это уже десятая книга юбиляра.
В Новосибирске планируют презентации книги.
В марте новосибирские книжные магазины зафиксировали повышение спроса на роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» после выхода экранизации. Спрос вырос на 46%, онлайн книгу стали читать на 55% больше.