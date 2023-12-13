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Published Сегодня, 07:51

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Забег с книгами пройдет в Новосибирске

Забег с книгой в руках — новосибирцев зовут на необычный марафон

13 декабря 2023, 07:51
Фото: Антон Засимов / 1MI
Забег с книгами пройдет в Новосибирске

Забег с книгами в руках пройдет в Новосибирске 16 декабря

Литературный забег проведут в Новосибирске в 30-градусный мороз. Инициативные сибиряки могут пробежать дистанцию с книгой в руке.

В субботу, 16 декабря, на центральных улицах Новосибирска состоится необычное мероприятие — литературный забег. Участники будут бежать по километровой дистанции, начиная от памятника трамваю №13 в сквере за театром оперы и балета, и заканчивая восточной трибуной стадиона «Спартак», где находится литературное пространство «13 квадратов» на улице Каменская, 45.

Организаторы подчеркнули, что главное условие для участников — держать в руках любимую книгу, а скорость забега не имеет значения. Стоит отметить, что в этот день ожидается холодная погода, со средней температурой в -18 градусов.

В рамках забега будут определены победители в трех номинациях: «Читатель с книгой, Автор с книгой» и «Ребёнок с книгой». Победителям предусмотрены призы, а для всех участников будут приготовлены специальные угощения.

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#Спорт#Новосибирск#Погода#Книги#Температура#На градуснике -50°C — как проходят лютые морозы в Новосибирске#Книга#Алина Гурицкая#Литература
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