Забег с книгой в руках — новосибирцев зовут на необычный марафон

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В субботу, 16 декабря, на центральных улицах Новосибирска состоится необычное мероприятие — литературный забег. Участники будут бежать по километровой дистанции, начиная от памятника трамваю №13 в сквере за театром оперы и балета, и заканчивая восточной трибуной стадиона «Спартак», где находится литературное пространство «13 квадратов» на улице Каменская, 45.
Организаторы подчеркнули, что главное условие для участников — держать в руках любимую книгу, а скорость забега не имеет значения. Стоит отметить, что в этот день ожидается холодная погода, со средней температурой в -18 градусов.
В рамках забега будут определены победители в трех номинациях: «Читатель с книгой, Автор с книгой» и «Ребёнок с книгой». Победителям предусмотрены призы, а для всех участников будут приготовлены специальные угощения.