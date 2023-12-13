Забег с книгой в руках — новосибирцев зовут на необычный марафон

В субботу, 16 декабря, на центральных улицах Новосибирска состоится необычное мероприятие — литературный забег. Участники будут бежать по километровой дистанции, начиная от памятника трамваю №13 в сквере за театром оперы и балета, и заканчивая восточной трибуной стадиона «Спартак», где находится литературное пространство «13 квадратов» на улице Каменская, 45.