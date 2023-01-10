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В Великобритании началась продажа скандальных мемуаров принца Гарри «Запасной»

Сегодня, 10:41
Фото: Википедия
Скандальную автобиографию принца Гарри выпустили в продажу
Скандальную автобиографию под названием «Запасной» (Spare) принца Гарри выпустили в продажу. В этой книге он рассказал о скандалах в королевской семье, своем первом сексе и проблемах с наркотиками.

Сын короля Великобритании Карла III, внук покойной Елизаветы II принц Гарри выпустил мемуары, в которых описал свою жизнь при дворе. Ещё задолго до выхода книга обросла скандалами.

Принц признался читателям о приеме наркотиков, об убийстве террористов. Также рассказал о том, как подрался с братом принцем Уильямом из-за супруги Меган Маркл.

Кроме того, в своих мемуарах Гарри описал первый сексуальный опыт. Рассказал о том, как пережил смерть матери - принцессы Дианы. И как в королевской семье «дурно» относились к его жене.

Многие описанные в книге факторы повлияли на то, что в 2020 году Гарри и Меган отказались от роли старших членов британской королевской семьи. Сейчас они проживают в США, пишут «Новые известия».

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Книга#Принц
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