В Великобритании началась продажа скандальных мемуаров принца Гарри «Запасной»

Сын короля Великобритании Карла III, внук покойной Елизаветы II принц Гарри выпустил мемуары, в которых описал свою жизнь при дворе. Ещё задолго до выхода книга обросла скандалами.
Принц признался читателям о приеме наркотиков, об убийстве террористов. Также рассказал о том, как подрался с братом принцем Уильямом из-за супруги Меган Маркл.
Кроме того, в своих мемуарах Гарри описал первый сексуальный опыт. Рассказал о том, как пережил смерть матери - принцессы Дианы. И как в королевской семье «дурно» относились к его жене.
Многие описанные в книге факторы повлияли на то, что в 2020 году Гарри и Меган отказались от роли старших членов британской королевской семьи. Сейчас они проживают в США, пишут «Новые известия».