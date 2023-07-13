Обновленный трамвай имеет комфортную обстановку, в нем есть уютный диван, сиденья и, конечно же, книги. Там большое количество литературы о Новосибирске или от местных авторов, а также там можно приобрести открытки (цена от 80 рублей) и художественные альбомы.