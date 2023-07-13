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Что внутри 13 трамвая, где открылся книжный клуб в самом центре Новосибирска

13 июля 2023, 07:28
Фото: Полина Симакова / atas.info
Мини-библиотека в трамвае под номером 13
В центре Новосибирска состоялось торжественное открытие трамвая № 13, но не для езды, а для чтения. Локация необычная и уж очень интересная.

Сегодня, 13 июля в 13 часов состоялось торжественное открытие нового трамвая под номером 13. В нем открылся книжный клуб.

На мероприятии присутствовало достаточно людей, помимо журналистов, были замечены несколько поэтов и депутатов. На мероприятии побывал и корреспондент Atas.info.

Обновленный трамвай имеет комфортную обстановку, в нем есть уютный диван, сиденья и, конечно же, книги. Там большое количество литературы о Новосибирске или от местных авторов, а также там можно приобрести открытки (цена от 80 рублей) и художественные альбомы.

Предполагается, что трамвай станет местом встречи творческой интеллигенции Новосибирска. Однако, следует отметить, что это будет актуально только в теплое время года, так как зимой здесь будет не очень комфортно.

Мини-библиотека в трамвае Мини-библиотека в трамвае
Библиотека в трамвае Библиотека в трамвае
Библиотека в трамвае Библиотека в трамвае
Библиотека в трамвае Библиотека в трамвае
Библиотека в трамвае Библиотека в трамвае
Библиотека в трамвае Библиотека в трамвае
Мини-библиотека в трамвае
Фото: Полина Симакова / atas.info
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город
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