Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Сегодня, 13 июля в 13 часов состоялось торжественное открытие нового трамвая под номером 13. В нем открылся книжный клуб.
На мероприятии присутствовало достаточно людей, помимо журналистов, были замечены несколько поэтов и депутатов. На мероприятии побывал и корреспондент Atas.info.
Обновленный трамвай имеет комфортную обстановку, в нем есть уютный диван, сиденья и, конечно же, книги. Там большое количество литературы о Новосибирске или от местных авторов, а также там можно приобрести открытки (цена от 80 рублей) и художественные альбомы.
Предполагается, что трамвай станет местом встречи творческой интеллигенции Новосибирска. Однако, следует отметить, что это будет актуально только в теплое время года, так как зимой здесь будет не очень комфортно.