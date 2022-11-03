Новосибирск отметит День народного единства сразу несколькими концертами

Здесь же будут организованы интерактивные зоны и тоже пройдут мастер-классы. Гости праздника смогут узнать много нового о культуре и традициях народов, проживающих в Новосибирске, увидеть, каким был быт и какие ремесла издавна существовали на сибирской земле. Затем гостей пригласят на гала-концерт, в котором будут собраны лучшие сценические номера за 20-летнюю историю фестиваля.