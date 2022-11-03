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Новосибирск отметит День народного единства сразу несколькими концертами

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI
Праздник в городе
В эту пятницу, 4 ноября, в столице Сибири запланировано два крупных народных гуляния.

Главное праздничное действо развернется в концертном зале им. А. М. Каца. После полудня здесь стартует фестиваль "Мы Россия – мы вместе", в рамках которого будет растянут большой флаг Российской Федерации, пройдут выставки и ярмарки народных ремесел, многочисленные мастер-классы, фотовыставка, флешмоб #Мывместе и многое другое.

В три часа пополудни в филармонии начнется благотворительный концерт. На сцене выступят Сергей Бобров и Екатерина Болбас, вокальный коллектив "Лира", группа "Яхонт",
государственный ансамбль песни и танца "Чалдоны".

 

Второй праздничной площадкой станет Дом культуры железнодорожников, где запланирован не менее масштабный праздник: юбилейный, ХХ городской фестиваль национальных культур "Новосибирск – город дружбы". Он стартует в 13.00 и начнется с экспозиции "20 лет вместе", которая подробно рассказывает об истории фестиваля.

Здесь же будут организованы интерактивные зоны и тоже пройдут мастер-классы. Гости праздника смогут узнать много нового о культуре и традициях народов, проживающих в Новосибирске, увидеть, каким был быт и какие ремесла издавна существовали на сибирской земле. Затем гостей пригласят на гала-концерт, в котором будут собраны лучшие сценические номера за 20-летнюю историю фестиваля.

Так же музеи, театры и библиотеки Новосибирска готовят программы к "Ночи искусств", которая состоится накануне Дня народного единства.

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#Общество#Город#Новосибирск#День народного единства#Праздник#Гуляния#Дом культуры железнодорожников#Концертный зал им. А. М. Каца
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